Nate Diaz havde i den grad en vild fredag aften. Og det var ikke på den gode måde.

MMA-stjernen var til stede som tilskuer ved en boksegalla i New Orleans, og her kom han i slagsmål med den 26-årige reality-deltager Chase DeMoor, der blandt andet har deltaget i Netflix-succesen 'Too Hot to Handle'.

I videoen ses 38-årige Diaz, der med fuld kraft kaster en flaske mod DeMoor, hvorefter situationen i den grad eskalerer.

Foto: Richard Shotwell

Men Diaz' voldsomme aften sluttede ikke der.

I en anden video er han nemlig blevet fanget i et nyt slagsmål, hvor han sparker og holder en mand fast, indtil han falder bevidstløs om på gaden.

Slagsmålene gik ikke ubemærket hen, og kort efter røg UFC-legenden Conor McGregor til tasterne, skriver Aftonbladet.

'Hahaha, Nate er i rampelyset i aften. Kør hårdt Nate!' skrev McGregor i et opslag på Twitter, som efterfølgende er blevet slettet.

5. august skal Nate Diaz atter i ringen, når han møder stenrige YouTube-bokser Jake Paul, der senest tabte til Tommy Fury – bror til verdensmesteren Tyson Fury.

Og Jake Paul har da heller ikke holdt igen med stikpiller til sin kommende modstander.

»I dag skal vi lære dig, hvad du skal gøre, hvis du ser en hjemløs mand fra Stockton, som kommer efter dig på gaden,« siger han blandt andet i Twitter-video med henvisning til Diaz' barndomsby, Stockton.