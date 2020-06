Man skal være opmærksom, indtil klokken lyder.

Det må være lektien, som brasilianske Raphael Assuncao kan tage med sig fra weekendens UFC-kamp mod amerikaneren Cody Garbrandt.

For natten til søndag dansk tid måtte den 37-årige brasilianer indkassere et nederlag langt inde i 2. omgang af UFC-stævnets co-main event.

Helt præcis fire minutter og 59 sekunder inde i 2. omgang fik 28-årige Cody Garbrandt svunget sin højre knytnæve direkte ind i siden på sin modstanders hoved, hvilket var mere, end Raphael Assuncao kunne holde til.

Cody Garbrandt (tv.) og Raphael Assuncao uddeler slag til hinanden under søndagens bantamvægt-kamp i UFC 250 i Las Vegas. Foto: UFC Vis mere Cody Garbrandt (tv.) og Raphael Assuncao uddeler slag til hinanden under søndagens bantamvægt-kamp i UFC 250 i Las Vegas. Foto: UFC

Brasilianeren faldt om på gulvet, mens klokken lød og afsluttede omgangen.

Desværre for Raphael Assuncao var han blevet så hårdt ramt, at dommeren valgte at stoppe kampen.

Tv-billederne fra oktagonen viste da også en Raphael Assuncao, der havde mere end almindeligt svært ved at finde balancen efter den brutale knockout, hvorfor han måtte støttes af flere personer.

Du kan se knockouten fra sidste sekund af 2. omgang øverst i artiklen.

Cody Garbrandt kunne juble efter den voldsomme knockout mod Raphael Assuncao ved UFC 250. Foto: UFC Vis mere Cody Garbrandt kunne juble efter den voldsomme knockout mod Raphael Assuncao ved UFC 250. Foto: UFC

Med sejren nåede Cody 'No Love' Garbrandt op på 12 sejre i alt. Han er samtidig noteret for tre nederlag i sin karriere. Til sammenligning har Raphael Assuncao nu 27 sejre og otte nederlag.

Cody Garbrandts vilde knockout var dog ikke den eneste spektakulære afslutning på aftenens main card ved UFC 250.

Også amerikaneren Sean O'Malley uddelte tæsk i sin kamp, hvor han allerede i første omgang sendte sin modstander i gulvet med et slag til kæben. En knockout, du kan se mere til her.