Fokus er skærpet ved det forestående VM, hvor danske sejlere også kæmper internt om billetter til OL i Tokyo.

Der er både VM-medaljer og OL-billetter på spil, når otte danske besætninger mandag aften dansk tid tager hul på VM i 49er, 49erFX og Necra 17.

Danmark har allerede sikret sig en OL-nationsplads i hver af de tre bådklasser. Men hvilke besætninger, der skal sidde i bådene til OL, er endnu uvist.

En af VM-sejlerne, som slås for en OL-billet, er den tidligere OL-guldvinder i 49er Jonas Warrer.

- Det er brutalt, men også virkelig spændende. Det er et kick og noget af det, der gør det fedt. Det er sådan, gamet er, siger han om kampen mod landsmændene.

Sammen med næste års VM, der grundet OL afholdes i februar, afgør det forestående VM, hvem Dansk Sejlunion indstiller til legene.

Den besætning fra hver klasse, der over de to mesterskaber opnår det bedste resultat, får OL-billetten.

For sportschefen i unionen, Thomas Jacobsen, er det tydeligt, at det forestående VM både er et enkeltstående mesterskab, men også starten på en lang rejses kulmination.

- Nogle har været i forberedelse i fire år, andre i otte år, mens nogle har vidst, siden de var ti år gamle, at det var det, de ville. Så det er afgørende øjeblikke i de unge menneskers liv.

Allerede inden afrejsen til New Zealand oplevede han en skærpet koncentration hos sejlerne.

- Der er forholdsvis målrettede blikke. De fokuserer på opgaven. Der er ikke mange andre dagsordner end den sportslige, der får lov til at fylde ret meget.

Det er femte gang, at Jonas Warrer kæmper om en OL-billet. To gange har han været til OL med 2008, hvor han vandt guld, som det absolutte højdepunkt.

Trods sin rutine omtaler han årets VM i New Zealand og næste års i Australien som ekstra specielle. Afstanden tvinger ham nemlig væk fra sin familie og to børn i længere tid.

- Men i og med det er OL, det handler om, og der kun kommer en båd med fra hvert land, så må man træffe nogle hårde valg for at få en god forberedelse og optakt til sådan et stævne.

Netop i 49er og 49erFX er der spænding om, hvem der løber med OL-pladserne.

I 49er kæmper fire danske besætninger om pladsen. Her forventes det, at Jonas Warrer og Jakob Precht Jensen skal kæmpe med Mads Emil Lübeck og Nikolaj Buhl.

I 49erFX-klassen slås Ida Marie Baad og Marie Thusgaard med Anne-Julie Foght Schütt og Iben Nielsby om pladsen i OL-båden.

VM i 49er, 49erFX og Nacra 17 foregår i New Zealand fra 3. til 8. december 2019, mens VM næste år holdes i Australien fra 10. til 15. februar.

