Anne-Marie Rindom er sandsynligvis Danmarks bedste medaljebud ved VM i Aarhus, der begynder torsdag.

Aarhus. Sejleren Anne-Marie Rindom indleder fredag jagten på karrierens anden VM-titel.

Det sker, når konkurrencerne går i gang i Laser Radial i vandet ud for Aarhus.

Hendes største konkurrent er hollænderen Marit Bouwmeester, der har vundet samtlige store mesterskaber.

- Hun er helt klart den største kandidat til at vinde VM. Hun er regerende olympisk mester, verdensmester og europamester, så hun bliver svær at slå, siger Rindom.

Den 27-årige dansker havde for tre år siden held og dygtighed til at slutte foran hollænderen, da Rindom vandt VM i Oman.

Siden har de to rivaler mange gange kæmpet om de store titler. Blandt andet til OL i Rio i 2016, hvor Bouwmeester vandt, mens Rindom endte med bronze.

- Jeg ser ikke på det som om, at det kun er hende, jeg skal slå.

- For så er der helt sikkert nogle andre i feltet, som præsterer godt og slår os begge, for det er altid tæt med pointene, siger Rindom, der har et fint forhold til rivalen.

- Jeg er ikke venner med Bouwmeester, men vi snakker sammen inde på land. Det er meget stille og roligt mellem os, og hun er helt vildt sød. Hun er en fair konkurrent, og vi respekterer hinanden, siger danskeren.

Anne-Marie Rindom vurderer, at omkring ti både i sidste ende vil kæmpe om VM-medaljerne i Aarhus i et stort felt. Mere end 100 VM-både stiller til start i Laser Radial.

Danskeren er i forrygende form og vandt for nylig et stævne i Kiel som forberedelse til VM.

- Jeg er på mit topniveau, og jeg har optimeret på alt, jeg kan. Jeg føler, at jeg er godt kørende, men jeg skal finde det rigtige spændingsniveau.

- Der foregår så mange ting rent mentalt i et stævne over en hel uge. Aarhus er samtidig et svært sted at sejle, så intet er helt sikkert, siger Rindom.

- Man skal præstere på dagen, og kan jeg sætte alle bekymringer og dårlige tanker til side, hvilket er svært, så er der mulighed for en medalje, vurderer hun.

På sigt er det store mål for Anne-Marie Rindom OL i Tokyo i 2020.

Hun har allerede været i Tokyo en enkelt gang for at vænne sig til forholdene, så hun måske kan overgå den bronzemedalje, hun vandt i Rio.

I Rio blev det kostbart for danskeren, at hun blev diskvalificeret i den tredje sejlads, da hun sejlede lidt for tæt på den kroatiske båd før starten.

- Den fejl laver jeg ikke igen. Min optakt til Rio, og min præstation i Rio sad ellers lige i skabet, og så lavede jeg den fejl, og det vil ikke gentage sig i Tokyo, siger Rindom.

VM foregår fra 2. til 12. august. I alt skal der kæmpes om medaljer i 12 klasser, og det forventes, at op mod 400.000 tilskuere vil gæste havnen i Aarhus under VM-dagene.

Efter en stribe indledende sejladser bliver VM-medaljerne uddelt 9. til 12. august.

