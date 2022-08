Lyt til artiklen

Lige indtil B.T. ringede, var budskabet fuldstændig klart til de dyrlæger, der i disse dage deltager i VM i Ridesport i Herning.

Fik de brug for medicin til deres heste, kunne de købe en række forskellige præparater fra et midlertidigt apotek, der skulle oprettes på stævnepladsen.

Herunder to forskellige slags kritisk vigtig antibiotika, som i Danmark er forbeholdt meget syge patienter i sundhedsvæsenet.

Men VM-klinikken må slet ikke sælge medicin til andre dyrlæger.

Alligevel fremgår det i den officielle VM-guide til dyrlæger under punktet ‘apoteksservice’, at de kan købe medicin på dyreklinikken.

'Det vil være muligt at købe en række forskellige typer medicin og andre veterinære forbrugsvarer fra dyreklinikken i de normale åbningstider. Listen over medikamenter og priser kan fås i dyreklinikkens reception,' står der.

Det fremgår også, at ordren på medicinen skal være underskrevet af en dyrlæge fra holdet, når den afhentes på apoteket. Guiden er ikke offentligt tilgængelig.

Og i en orientering om dyrlægesetuppet ved VM i Herning forklarer dyrlæge for det danske landshold i dressur Frederik Nielsen, hvordan dyreklinikken på stævnepladsen kommer til at fungere. Videoen er ikke offentligt tilgængelig på YouTube.

'Der vil være et apotek, og vi laver en liste over de typer af medicin, det vil være muligt at købe der,' siger han.

I Danmark er det dog ikke tilladt dyrlæger at sælge receptpligtig medicin til andre dyrlæger, oplyser Lægemiddelstyrelsen.

Da B.T. ringer til dyrlæge Jonas Rasmussen, der har været med til at oprette VM-klinikken, forsikrer han om, at der ikke er tale om et apotek.

»Det er kun en klinik. Vi har medicin, vi kan give. Det vil sige, hvis nu der kommer en hest fra et andet land, der har brug for noget bestemt medicin, så kan vi behandle den hest, og det er klart, det skal vi kunne.«

Vi har set en video af den briefing, der gives af dyrlægesetuppet i Herning, her fortæller din kollega Frederik Nielsen, at der vil være et apotek som en del af setuppet på stævnepladsen?

»Det er ikke et apotek, hvor vi sådan sælger medicin til andre dyrlæger, men vi sælger det jo til kunderne, for hvis jeg nu går ned og behandler en af deres heste, så skal jeg jo betale for den medicin, der bliver brugt.«

Hvorfor står der pharmacy (apotek, red.)? Det er også det ord, der bliver brugt i orienteringen?

»Ja, hvorfor vi lige har brugt det ord, det ved jeg ikke. Det er måske bare, det ved jeg ikke. Det er jo, fordi det er noget medicin, der er her, og som vi kan behandle med.«

Det er et ekstra uheldigt ordvalg i den her sammenhæng, fordi man ikke må sælge medicin, når man ikke er et apotek. Ved du, hvorfor det konsekvent bliver meldt ud, at I har et apotek?

»Jeg ved ikke, hvorfor der er blevet brugt det ord, men vi driver ikke apotekervirksomhed,« slår Jonas Rasmussen fast.

Samme melding lyder fra arrangør af VM i Herning Casper Cassøe, der dog heller ikke kan forklare, hvorfor der konsekvent omtales et apotek i informationsmaterialet til dyrlægerne.

»Det er en helt almindelig dyrlægeklinik, hvor folk kan få de behandlinger, man nu skal. Man skal bare have fat i vores dyrlæge.«

Men det virker underligt, at der står apotek flere steder i den guide, I har sendt ud?

»Men det er ikke et apotek, det er noget, man har nede i byen, det er ikke noget, man har på en stævneplads.«

Men der står jo i guiden. ‘Available for purchase from the veterinary clinic’?

»Ja, med hjælp fra The Vetenary Clinic, skal vi ikke bare blive enige om en ting…«

Nej, nej. Der står ikke med hjælp fra klinikken, der står fra klinikken.

»Jeg vil gerne have, du sender mig en mail med dine spørgsmål, og så skal jeg kunne svare dig nøjagtigt på det, du spørger om.«

I en opfølgende mail slår Casper Cassøes partner, Jens Trabjerg, fast, at der er tale om en klar fejl.

‘Betegnelsen Pharmacy er ikke korrekt. Skulle rettelig have været ‘Medical stock of venue’, skriver Jens Trabjerg, der kalder det en ‘gennemgående fejlbetegnelse, som er ukorrekt.’

Hverken Casper Cassøe, Jonas Rasmussen eller Jens Trabjerg kan dog forklare, hvordan situationen, som ifølge dem er en fejl, er opstået, og hvorfor den er gennemgående i både guide og video.

VM i Ridesport afholdes i år i Herning og forventes at tiltrække 200.000 tilskuere og op mod 150 millioner tv-seere.