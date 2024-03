Julie Kepp Jensen og Helena Rosendahl Bach bruger primært VM i svømning som forberedelse til sommerens OL.

Når de to danske svømmere Julie Kepp Jensen og Helena Rosendahl Bach i den kommende uge springer i bassinet ved VM i svømning i Doha, er det indledningen på de sidste forberedelser frem mod sommerens OL i Paris.

Sådan lyder det fra landsholdschef i SvømDanmark Thomas Stub.

- Der er blot et halvt år til sæsonens absolutte højdepunkt, så VM handler i høj grad om at gøre sig endnu flere erfaringer med henblik på at være bedst muligt rustet til at præstere sit ypperste til OL.

- Forhåbentlig præsterer begge svømmere på et niveau, der rækker til finalepladser, så de bliver matchet mod de bedste og den oplevelse rigere, lyder det fra landsholdschefen i en pressemeddelelse.

24-årige Julie Kepp Jensen stiller ved VM til start på 50 meter fri, mens 23-årige Helena Rosendahl Bach er med i 100 og 200 meter butterfly. De to vandt begge medaljer ved EM på kortbane i december.

OL er heller ikke helt fremmed for dem. De deltog ved legene i Tokyo, hvor det blev til semifinaler for begge. Derfor har både Julie Kepp og Helena Rosendahl som mål at forbedre den præstation ved sommerens OL.

Og det skal det kommende VM hjælpe dem på vej til.

- VM minder på mange måder om OL, så jeg kommer til at teste nogle forskellige tekniske og mentale ting, siger Julie Kepp.

Det samme lyder fra Helena Rosendahl Bach, der fremhæver det vigtige i at samle erfaring inden sommerens OL.

- Jeg glæder mig til at prøve nogle ting af, og så håber jeg at svømme mig i finalen på 200 meter butterfly - og så må vi se, hvad der sker, siger Helena Rosendahl Bach.

VM i svømning finder sted i Doha i Qatar fra 11. til 18. februar. Det er næstsidste store test inden sommerens OL. I juni har de danske svømmere den sidste mulighed for at finpudse teknikkerne, når EM afvikles i Serbien.

/ritzau/