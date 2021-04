VM i curling har fået grønt lys til at fortsætte, efter at det fredag blev suspenderet på grund af corona.

Holdene ved VM i curling kan igen komme på isen.

Arrangørerne har fået grønt lys til at genoptage mesterskabet, efter at det fredag blev sat på pause på grund af flere positive coronaprøver.

Det skriver Det Internationale Curlingforbund på sin hjemmeside.

De tilbageværende hold må dog indstille sig på et komprimeret program. USA og Schweiz skal dyste om en plads i semifinalen. Sverige, Skotland og det russiske hold er allerede semifinaleklar.

Både semifinaler og medaljekampe skal spilles natten til mandag dansk tid.

Fredag blev tre personer testet positive for coronavirus. Ingen af de tre var fra et af de hold, der var tilbage i turneringen. Lørdag blev endnu en person testet positiv, og han er fra et af de tilbageværende hold.

Alle øvrige spillere og trænere er blevet testet negative.

Ifølge TV2 Sports oplysninger er en af de smittede personer fra den danske delegation.

Danmark har udspillet sin rolle efter turneringens indledende fase. Danmark sluttede som nummer 11 ud af de 14 deltagende nationer efter tre sejre og ti nederlag.

/ritzau/