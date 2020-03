VM i atletik bliver udsat fra 2021 til 2022 som konsekvens af, at OL skal afvikles næste sommer.

VM i atletik skal afvikles i 2022 i stedet for 2021, som det oprindelig var planlagt.

Efter at OL i Tokyo er flyttet til næste sommer, står det klart, at legene kommer til at karambolere med atletik-VM, som skulle have begyndt i Oregon, USA 6. august 2021.

Det Internationale Atletikforbund oplyser i en pressemeddelelse, at man er begyndt at lede efter en ny termin, hvor atletik-VM kan presses ind.

»Alle ønsker at være fleksible og finde kompromiser, og derfor arbejder vi nu med arrangørerne i Oregon om nye datoer i 2022,« lyder det.

/ritzau/.