I Danmark må dyrlæger kun behandle heste med bestemte typer antibiotika, når alt andet er forsøgt.

Medicinen er nemlig sidste udvej, når mennesker har livstruende og alvorlige infektioner, der ikke kan behandles med almindelig antibiotika.

Men når VM i ridesport i Herning i disse dage løber af stablen, tilbydes konkurrenceheste behandling med den kritisk vigtige antibiotika.

Det fremgår af en Det Internationale Rideforbunds guide til de dyrlæger, der er tilknyttet VM.

Her er en liste over medicin, som dyrlægerne kan købe under VM, og på listen fremgår blandt andet præparaterne Enrofloxacin og Ceftiofur, der ifølge guiden koster henholdsvis 1.483,80 kroner for 100 ml og 475 kroner for 80 ml.

»Det er meget bredspektret og kraftigt virkende antibiotika, som man i sundhedsvæsenet anser for kritisk vigtige, og som dyrlæger herhjemme har afstået fra at bruge,« forklarer professor på Syddansk Universitet Hans Jørn Kolmos til B.T.

Han har i årevis forsket i antibiotikaresistens og har svært ved at se, hvorfor den type antibiotika skal bruges til et ridestævne.

»Det er påfaldende, at det lige præcis er den type, når man kan nøjes med almindelig penicillin. Det kan også sagtens bruges til dyr,« siger Hans Jørn Kolmos.

Man har særlig kraftig antibiotika med til hestene under VM. Det undrer professor og overlæge på Syddansk Universitet Hans Jørn Kolmos. Foto: Ridehesten Vis mere Man har særlig kraftig antibiotika med til hestene under VM. Det undrer professor og overlæge på Syddansk Universitet Hans Jørn Kolmos. Foto: Ridehesten

Hos Fødevarestyrelsen har man også læst guiden og noteret sig, at det kunne se ud som om, at dyrlæger kan købe forskellige typer medicin på stævnet, herunder kritisk vigtige typer antibiotika.

»Vi har ikke været derude på besøg, men vi kunne godt se, at de havde nogle tilbud om køb af medicin, som virker lidt mærkelige,« siger dyrlæge og sektionsleder i Fødevarestyrelsen Tom Bengtsen.

Han fortæller, at Fødevarestyrelsen har ringet til Højgård Hestehospital, der står bag VM-klinikken, og til arrangørerne af VM og forklaret dem de gældende regler.

Brug af kritisk vigtig antibiotika til dyr Danske svine- og kvægproducenter har afstået helt fra at bruge den kritisk vigtige antibiotika. Skal dyrlæger alligevel udskrive medicinen til dyr, der opdrættes med henblik på at skulle spises, er de underlagt nogle særlige regler. Enten skal man kunne påvise, at dyret er smittet med multiresistente bakterier ved hjælp af en laboratorieprøve. Eller også skal man kunne dokumentere, at der er forsøgt behandling med andre typer ikkekritiske typer antibiotika først. Dyrlæger kan stadig udskrive kritisk vigtig antibiotika til at behandle kæledyr og dermed også heste. Men de bør følge samme regler, som der gælder for dyr, der opdrættes med henblik på at skulle spises, oplyser Fødevarestyrelsen. Altså, at dyrene kun behandles med de særlige typer antibiotika, hvis der kan påvises multiresistente bakterier eller flere andre typer behandling er fejlet.

Store dele af verden arbejder lige nu målrettet på at begrænse brugen af visse typer af antibiotika, herunder Enrofloxacin og Ceftiofur, så meget som overhovedet muligt.

Det skyldes, at flere og flere bakterier udvikler resistens mod de typer antibiotika, vi har, og det betyder, at infektioner, der tidligere var harmløse, pludselig kan blive dødelige.

Jo mere, man bruger antibiotikaet, desto større er risikoen for, at der udvikles resistente bakterier. Derfor er både dyrlæger og læger meget påpasselige med at bruge det bedste antibiotika, vi har.

Det gælder dog tilsyneladende ikke i ridesporten.

»Man kan fundere lidt over, hvorfor man vælger at bruge sundhedsvæsenets bedste antibiotika til at behandle heste,« siger Hans Jørn Kolmos.

Anna Kasprzak, der er medlem af ECCO-familien, har også forsøgt at kvalificere sig til VM i Ridesport, dog uden held. Vis mere Anna Kasprzak, der er medlem af ECCO-familien, har også forsøgt at kvalificere sig til VM i Ridesport, dog uden held.

Han forklarer, at der er en risiko for, at hestene kan udvikle bakterier, der er resistente over for antibiotikaet, som herefter overføres til mennesker.

Tom Bengtsen forklarer, at de to typer kritisk vigtige antibiotika, der tilbydes dyrlægerne til VM i Herning, kun bør anvendes under helt særlige omstændigheder, netop af hensyn til risikoen for, at bakterier kan blive resistente.

Man bør ved hjælp af en laboratorieprøve altid kunne påvise, at hesten har multiresistente bakterier, der er nødvendige at behandle med netop den type særlige antibiotika.

Ifølge det danske veterinære lægemiddel- og dyrlægeregister, VetStat, har forbruget af de to typer antibiotika til heste været nul de seneste fem år.

Alligevel er de to præparater angivet som nummer tre og fire på medicinlisten til VM, hvor der i alt er angivet 20 forskellige slags medicin.

Dyrlæge ved Højgårds Hestehospital Jonas Rasmussen, der er tilknyttet VM i Ridning, fortæller, at de slet ikke regner med at bruge den pågældende antibiotika.

»Sandsynligvis får vi ikke brug for den medicin. Vi har medicinen med, men der er jo ret strikse regler i Danmark for, hvornår man må bruge nogle typer antibiotika.«

Hvorfor har I det så med?

»Vi har dækket os ind, så kan håndtere ‘worst case scenario’, men vi kommer nok til at tage langt det meste med hjem,« siger Jonas Rasmussen og forklarer, at man har kurérservice klar og et laboratorium i Tyskland til at påvise multiresistente bakterier.

På den måde vil man ifølge dyrlægen kunne få svar på, om det er multiresistente bakterier, på to dage.

Han forklarer videre, at Højgårds Hesteklinik tidligere har brugt de typer medicin, men han ved ikke hvor ofte.

Professor og overlæge på Syddansk Universitet Hans Jørn Kolmos mener, at det er højst mærkværdigt at bruge den slags medicin til heste, fordi den skal reserveres til kritisk syge patienter i sundhedsvæsenet. Hvad tænker du om det?

»Det er rigtigt, og medicinen er underlagt nogle ret strenge regler for, hvornår og hvordan man må bruge det. Det er ikke, fordi vi er sløsede omkring brugen af antibiotika.«

»Det skal ikke være sådan, at vi kompromitterer folkesundheden, fordi der er mange penge involveret,« siger han til B.T.