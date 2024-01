Den canadiske stangspringer Shawn Barber er død. Han blev blot 29 år gammel.

Det oplyser hans agent Paul Doyle til AP.

»Han var ikke bare en fantastisk atlet, Shawn var sådan et godhjertet menneske, der altid satte alle andre før sig selv. Det er tragisk at miste så godt et menneske i så ung en alder,« siger han.

Shawn Barber døde onsdag i sit hjem i Texas. Det nærmeste mediet kommer på en årsag er, at der var tale om 'medicinske komplikationer' som følge af en periode med problemer med helbreddet.

I sin karriere blev Barber candisk mester fem gange, i 2015 blev han verdensmester, og i 2016 var han med ved OL i Rio.

Her nåede han hele vejen til finalen, som Thiago Braz dog endte med at vinde.

I et opslag på Instagram hylder Doyle Management den afdøde atlet.

'En ven, der aldrig vil blive glemt,' lyder det blandt andet om Shawn Barber.

'Han har lige nu den canadiske rekord på 6,00 meter, og han blev i 2015 verdensmester. Han var også olympisk finalist i 2016. Han vil virkelig blive savnet,' lyder det.