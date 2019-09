Arrangøren af VM i atletik har haft svært ved at fylde tribunerne i mesterskabets første dage.

Verdens bedste atleter er i disse dage samlet i Qatars hovedstad, Doha, for at kæmpe om nogle af de mest prestigefyldte titler inden for atletik.

Men flere af konkurrencerne ved VM bliver udkæmpet for ganske få tilskuere på Khalifa International Stadium.

Ifølge nyhedsbureauet Reuters var tribunerne knapt halvt fyldte, da mændene løb finale i 100-meterløb lørdag. Og søndag var der næsten ingen tilskuere, der overværede kvindernes finale i samme disciplin.

Arrangørerne peger på sene konkurrencetidspunkter som en af årsagerne til de lave tilskuertal.

- Vi har en udfordring med, at programmet skal passe tv-seere på globalt plan, og derfor starter nogle af finalerne ikke før sent om aftenen.

- Det har betydning for, hvor mange der bliver indtil slutningen på konkurrencerne, skriver den lokale organisationskomité mandag ifølge Reuters.

Arrangørerne understreger, at tilskuertallene fredag og lørdag var "solide", mens fremmødet søndag var under forventning.

Ifølge AFP lovede Qatar ellers, at der ikke ville være tomme sæder, da nationen i sin tid bød på værtskabet.

Khalifa International Stadium har plads til 40.000 tilskuere, men en del af de øvrige områder på tribunen er spærret af, og derfor er kapaciteten omkring 20.000.

Arrangørerne forventer, at initiativer vil sørge for, at flere mennesker kommer på lægterne til konkurrencerne frem mod søndag, hvor VM slutter.

Allerede efter tre dage er værtskabet dog blevet kritiseret fra flere kanter.

Canadiske Andre De Grasse, som vandt bronze på mændenes 100 meter, mener, at den geografiske placering skaber problemer.

- Qatar er ret langt væk fra fans, men jeg tror ikke, at det bliver sådan ved OL (i Tokyo) næste år, siger han ifølge AFP.

En mere kontant kritik kommer fra den britiske syvkæmper Denise Lewis, som over for BBC sætter spørgsmålstegn ved værtskabet.

- Det føles ikke rigtigt. Vores forbund (Det Internationale Atletikforbund, IAAF), har i den grad svigtet os udøvere, siger hun.

- Jeg forventede ikke, at det ville være så slemt. Vi vil se tilskuere. Atletikken fortjener tilskuere, energi og stemning, som smitter.

/ritzau/