Det er ikke en sjældenhed, at sportsfans frier til deres udkårne på stadion.

Men for nylig tog amerikanske Ricardo Juarez trenden til det næste niveau - og det fik han lov at bøde for.

Det viser en video, som over de seneste dage er blevet delt vidt og bredt på de sociale medier.

For mens LA Dodgers-fanen troede, at han i ro og mag kunne løbe ud græstæppet og gå på knæ foran sin udkårne på lægterne, så så stadionkontrollørerne helt anderledes på den sag, som du kan se herunder.

Proposal gone wrong at Dodger Stadium pic.twitter.com/qankLwE5sW — maze (@Mazeaveli) March 31, 2023

Med en tackling, der hører sig til i NFL, hvor aktørerne er pakket godt ind i sikkerhedsudstyr, pulveriserede en sikkerhedsvagt den knælende romantiker, der siden blev håndteret og ført ud af stadion af flere tilkomne vagter, hvor han blev overgivet til politiet, inden han blev frigivet.

Og det moment har utallige fans på stadion foreviget og delt på livet løs på de sociale medier.

Siden har Juarez og hans udkårne fået masser af opmærksomhed i de amerikanske medier, og her afslører parret, at frieriet fik en lykkelig udgang.

Juarez friede nemlig senere på aftenen til sin udkårne Stephani Gutierrez, og han fik sig sit ja, skriver ABC7.

Den friende baneløber har desuden forklaret, at han havde planlagt at fri på tribunen, men med lidt alkohol i blodet, virkede banefrieriet som en bedre ide.

Det viste sig at koste ham et års karantæne fra LA Dodgers' stadion - men til gengæld har han fået sig en forlovet.