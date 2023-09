Kvindesport har gjort det igen!

Onsdag aften fik de to amerikanske universitets volleyballhold Nebraska Cornhuskers og Omaha Mavericks sig nemlig en aften, de aldrig glemmer.

Her formåede de to hold at samle hele 92.003 tilskuere på Nebraskas fodboldstadion og dermed sætte en verdensrekord i tilskuere til kvindeligesportsbegivenheder.

Det skriver flere medier - heriblandt CNN, ESPN og AP News.

Foto: Dylan Widger/Reuters/Ritzau Scanpix Vis mere Foto: Dylan Widger/Reuters/Ritzau Scanpix

Onsdagens verdensrekord slår altså den hidtil rekord, der blev sat til kvindernes Champions League-semifinale tilbage i april 2022.

På Camp Nou havde Barcelona og Wolfsburg samlet 91.648 tilskuere, men det tal overgik de amerikanske universitetshold.

»Ord kan ikke beskrive det. Vi var på vej ud af tunnelen, da vi hørte speakeren sige, at vi havde slået verdensrekorden. Alle forsøgte at holde fokus, men selvfølgelig var vi virkelig glade. Jeg kan ikke beskrive, hvor stolt jeg er af at have været med til det,« siger Nebraska-spilleren Andi Jackson til ESPN.

Også Danmark har en gang formået at samle et vanvittigt stort antal tilskuere til en 'verdensrekord'.

I 1971 blev Danmark verdensmestre foran hele 115.000 tilskuere. Men slutrunden i Mexico tilbage 1971 var det uofficielle VM, og dermed kan Danmark ikke prale med tilskuerrekorden.

Foto: Dylan Widger/Reuters/Ritzau Scanpix Vis mere Foto: Dylan Widger/Reuters/Ritzau Scanpix

På mediet X, går flere amerikanere også amok over den vilde bedrift fra kvindernes volleykamp.

»Jeg har set nok. Giv Nebraskas stadion til kvindernes volleyteam,« skriver en bruger.

»Hvad Nebraska Volleyball formåede i går gør mig emotionel. De spurgte efter en musiker til at blive booket til det store publikum, og da billetterne blev sat til salg solgte de 80.000 før musikeren blev annonceret. Folk vil have kvindesport,« lyder det fra en anden.

»Nebraskas amerikanske fodboldhold kan ikke vende tilbage. Det er volleyballholdets stadion nu,« lyder det fra en tredje.