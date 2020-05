‘Er han i live?’

Spørgsmålet faldt fra den ene politimand til den anden, mens de forsøgte at finde ud af, om den tidligere NFL-spiller Darren McFadden sov, var død eller godt og grundigt bedugget.

Og nu er videoen af den vilde anholdelse, som du kan se i toppen af artiklen, dukket op hos det amerikanske medie TMZ

Her ser man, at to politimænd forsøger at banke på vinduet, lyse ham i ansigtet med en lygte samt decideret rykke bilen fra side til side for at finde ud af, hvad der foregår. Det kulminerer kort efter.

Den nu 32-årige tidligere running back for Oakland Raiders og Dallas Cowboys var svær at vække den januar-dag i 2019, da han gik i sort bag rattet i en Whataburger-drive-in i Texas.

Men da det først lykkedes, skabte det en helt ny situation.

Darren McFadden havde nemlig sin SUV med automatgearet sat i ‘kør’.

Så da han endelig vågnede, kørte han bilen ind i en væg - uden ekstrem fart. Politiet måtte smadre ruden, og kort efter fik de kontakt til den påvirkede McFadden.

Darren McFadden i nummer 20. Foto: Greg M. Cooper Vis mere Darren McFadden i nummer 20. Foto: Greg M. Cooper

Den kontakt ønskede han tydeligvis ikke.

For Darren McFadden forsøgte at slippe af med politiet, og med både pistol og strømpistol lykkedes det politiet at stoppe McFadden.

Det viste sig, at den tidligere NFL-spiller var påvirket, mens han kørte, og da han også modsatte sig sin anholdelse, endte det med at koste ham fire dage i fængsel.

Her et år og tre måneders tid senere må han så også leve med, at videoen af den vilde anholdelse florerer på nettet. Og du kan se den foroven.