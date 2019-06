MMA-kæmperen Samir Faddine kunne lørdag aften lade sig hylde som ny mester i fluevægt, da der blev afholdt ’Cage Warrior – Night of champions’ i London.

Franske Faddine vandt efter en brutal knockout af modstanderen Sam Creasey.

Et sekunds uopmærksomhed fra Creaseys side blev fatalt.

Faddine satte et slag ind på kæben, og det fik Creasey til at gå i gulvet. Herefter fløj Samir Faddine over Creasey, hvilket fik dommeren til at kaste sig imellem og afbryde kampen.

Det er dog næppe – selvom den var spektakulær – knockouten, som Samir Faddines optræden lørdag aften bliver husket for.

Der er nok større sandsynlighed for, at det bliver franskmandens forsøg på en stående baglæns salto.

Samir Faddine endte ganske enkelt med at kikse totalt og knalde hovedet i gulvet i oktogonen.

