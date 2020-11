Lars Seier Christensen har den seneste tid været kraftigt i vælten ovenpå især Ståle Solbakkens fyring i FC København

Her har den danske rigmand haft sit at skulle have sagt som én af klubbens tre store investorer om beslutningen, som efterlod FCK i en tilstand af chok med voldsomme efterdønninger både i og uden for klubben.

Hvad de færeste nok ved er, at Lars Seier Christensen sideløbende med den igangværende ballade og usikkerhed i FCK har opholdt sig på et kursted i det sydlige Tyskland, hvor han tager sin egen kamp med for mange kilo på vægten.

Han afviser dog, at opholdet skyldes begyndende stress eller andre former for belastninger i forbindelse med arbejdspres og omtale i pressen.

»Når jeg føler, at jeg er blevet lidt stor i det, så tager jeg herned. Det følte jeg i udpræget grad efter coronatiden, hvor jeg trængte til at smide nogle kilo. Det er jeg i fuld gang med,« fortæller Lars Seier Christensen fra sit værelse på kurhotellet Buchinger Wilhelmi Klinik.

Lars Seier Christensen forklarer, at han indtil nu har været på kurhotellet i en måned – dog afbrudt af 10 dage med promovering af hans nye selvbiografi i Danmark.

Målet er at smide 25 kilo, og han har indtil nu tabt 14 kilo på kuren, der primært består af faste kombineret med en stramt sammensat kost, hvor han højst må indtage 800 kalorier på en dag.

Udefra set kunne det lyde udfordrende og besværligt, at Lars Seier Christensen isolerer sig på et kurhotel og samtidig er med omkring krisen i FCK.

Men det lader ikke til at være et problem.

»Det gode ved det her sted er også, at jeg godt kan varetage mit arbejde. De er helst fri for, at man sidder og råber og skriger i telefonen i fællesområderne.«

»Men du kan sagtens sidde på værelset med en fin udsigt fra altanen ud over søen med telefon og iPad og klare arbejdet,« siger han og fortsætter:

»Jeg kan sagtens abstrahere fra, hvad der foregår omkring mig. Det tager jeg ikke så tungt. Hverken når det går rigtig godt eller rigtig skidt.«

Så alt det, der har været med FCK, er ikke noget, der har gjort, at du skulle ned at slappe af?

»Nej, overhovedet ikke. Jeg følger da med i den proces, der pågår i øjeblikket.«

»Men jeg kan ikke rigtig gå i detaljer med det af indlysende grunde,« slår Lars Seier Christensen fast.

Det er endnu ikke besluttet, hvem der skal overtage efter Ståle Solbakken hos FC København.