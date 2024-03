Odense kan stadig nå den vigtige fjerdeplads i Metal Ligaen efter en 4-3-sejr over Aalborg.

Top-4 i Metal Ligaen har været langt væk for Odense Bulldogs. Men efter en 4-3-sejr over topholdet Aalborg Pirates, har fynboerne igen begrundet håb om at snyde Esbjerg Energy for den vigtige fjerdeplads i grundspillet.

Det ligger allerede fast, at netop Esbjerg og Odense skal fordele fjerde- og femtepladsen imellem sig og derefter mødes i DM-kvartfinalen.

Det hold, der slutter øverst i tabellen, starter kvartfinaleserien på hjemmebane og får også hjemmefordel, hvis serien skal ud i en syvende og afgørende kamp.

Esbjerg har længe ligget i top-4, men vestjyderne er havnet i en resultatkrise på et uheldigt tidspunkt og har tabt tre kampe på stribe. Det har åbnet døren for Odense, der nu kun er tre point efter og har spillet én kamp mindre.

Mod Aalborg blev Odense sat i gang af den finske forward Kimi Koivisto, der udnyttede et powerplay i første periode.

Efter første pause øgede Joakim Thelin og Kristian Jensen til 3-0, inden Thomas Spelling i slutningen af anden periode reducerede til 1-3.

Nordjyderne indledte tredje periode i højt tempo, men blev efter syv minutter fanget af en Odense-kontra, som Thelin udnyttede til 4-1.

Spændingen var dog ikke ude af kampen. Kort efter styrede Aalborgs Kirill Kabanov pucken i nettet bag velspillende Fredrik Bergvik til 2-4. Og da Calder Brooks fik reduceret yderligere fem minutter før tid, var alt åbent igen.

Aalborg-træner Jens Nielsen tog timeout og erstattede målmand George Sørensen med en ekstra markspiller. Det brændte voldsomt på foran Odense-målet til sidst, men det lykkedes hjemmeholdet at bjærge alle tre point i land.

I det indbyrdes regnskab med Esbjerg er Odense bedst. Det betyder, at fynboerne kan sikre sig fjerdepladsen ved at vinde de sidste tre kampe mod Sønderjyske, Herlev og Frederikshavn.

Netop Herlev fik ikke en skøjteklinge til jorden på udebane mod Herning Blue Fox i tirsdagens anden kamp i Metal Ligaen. Landsholdsveteranen Morten Poulsen scorede tre gange i Hernings 8-0-sejr.

/ritzau/