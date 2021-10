Hendes værste mareridt gik op for hende, da notifikationerne på hendes telefon bimlede.

Den amerikanske basketballstjerne Kobe Bryant døde tilbage i 2020 på tragisk vis i en helikopterulykke sammen med sin datter Gianna.

Ulykken påvirkede ufatteligt mange mennesker, da Kobe Bryant blev betragtet som en vaskeægte legende inden for sin sportsgren. Opmærksomheden på helikopterstyrtet kunne særligt bemærkes på de sociale medier, hvor fans var rystede oven på nyheden.

Vanessa Bryant, der var kone til Kobe Bryant, var ikke med på helikopterturen med Kobe og datteren Gianna, og ifølge mediet PEOPLE, som har haft adgang til retsdokumenterne i forbindelse med sagen, blev Vanessa Bryant først oplyst om ulykken gennem familiens personlige assistent, som kunne fortælle, at der var fem personer, der havde overlevet. Derfor prøvede hun desperat at få kontakt til sin familie i håb om, at de havde overlevet.

Foto: Danny Moloshok Vis mere Foto: Danny Moloshok

»Jeg holdt fast i min telefon, fordi jeg åbenlyst prøvede at ringe tilbage til min mand,« siger hun ifølge mediet.

Men opkaldet blev naturligvis ikke taget, for Kobe Bryant og Gianna var afgået ved døden.

»Så startede alle de her notifikationer med at poppe op på min telefon, hvor der stod 'RIP Kobe'. 'RIP Kobe'. 'RIP Kobe',« siger hun.

Altså fik Vanessa Bryant først indikationer om dødsfaldet gennem de sociale medier. Det var først timer efter, da hun prøvede at komme til ulykkesstedet, at hun fik bekræftet af en politibetjent fra Los Angeles County Sheriff's Department, at familien var død. Og tabet af familiemedlemmerne har selvsagt sat sine spor hos Vanessa Bryant.

»Mit liv bliver aldrig det samme uden min mand og datter,« siger hun.

Kobe spillede som shooting guard for Los Angeles Lakers fra 1996 til 2016. I sin tid hos Lakers vandt han NBA-mesterskabet fem gange.