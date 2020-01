Da en beboer i Californien søndag tog telefonen frem for at filme en helikopter, vidste vedkommende ikke, at der kort tid efter ville ske en frygtelig ulykke.

'Jeg prøver at tage video eller billeder af alt det mærkelige, der sker over mit hus i Glendale, Californien,' skriver beboeren på Twitter.

Her har vedkommende delt en video af en helikopter, der tydeligvis flyver ret lavt. En helikopter, der med al sandsynlighed er den, der havde Kobe Bryant og otte andre ombord.

'Desværre vidste jeg ikke denne morgen, at jeg filmede helikopteren som Kobe Bryant, hans datter og andre var i 31 minutter før den styrtede. Hvil i fred,' skriver vidnet på Twitter.

Her ses vraget af Kobe Bryants helikopter. Foto: NTSB

Videoen viser tydeligt, hvordan helikopteren flyver i cirkler, og tidspunktet samt lokationen stemmer overens med den rute, Kobe Bryants helikopter fløj.

Det har før været fremme, hvordan helikopteren netop fløj i cirkler i Glendale-området, hvor videoen er fra, mens den ventede på at blive guidet videre.

Desværre endte det som bekendt fatalt. Helikopteren styrtede ned, og alle ni personer ombord - herunder Kobe Bryant og hans 13-årige datter Gianna Maria - blev dræbt, og der arbejdes stadig på at finde den konkrete årsag til, at helikopteren styrtede ned.

Det har tidligere været fremme, at vejret var en stor udfordring søndag. En tæt tåge havde blandt andet givet byens politihelikoptere forbud mod at flyve.

An investigator works at the site of the helicopter crash that killed Kobe Bryant and eight others in a screen grab taken in Calabasas, California, U.S. January 27, 2020 and released by the National Transportation Safety Board. NTSB/Handout via REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. Foto: NTSB

Søndag blev det meldt ud, at tre lig var fundet, og efterforskerne ledte siden videre. LA County kunne tidligere tirsdag oplyse, at alle ni lig nu er blevet bjerget fra vraget, og der bliver nu arbejdet på at få dem identificeret.

Myndighederne fortæller, at der har ligget - og fortsat er - et stort arbejde i forbindelse med helikopteren, da dens dele er spredt ud over et stort område i Calabasas.

Mange nysgerrige fans har været i området, men Los Angeles County har været ude med både en opfordring og en advarsel.

De beder alle om at holde sig væk, og bliver der fundet personer på stedet, bliver de anholdt.