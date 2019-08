Den irske MMA-stjerne Conor McGregor har atter skabt overskrifter.

Videooptagelser, der florerer på nettet og diverse medier, viser McGregor, der slår en forsvarsløs ældre mand i ansigtet på en pub i Irland. DU KAN SE VIDEOEN ØVERST I ARTIKLEN

Det er mediet TMZ, der er kommet i besiddelse af videomaterialet, som stammer fra april i år, hvor episoden fandt sted.

Ifølge mediet handlede episoden, der altså udviklede sig til vold på en pub i Dublin, om whiskey.

Dette billede af Conor McGregor blev frigivet af Miamis politi i marts, da MMA-kæmperen blev anholdt og sigtet for at have stjålet en fans mobiltelefon.

Og ikke en hvilken som helst whiskey, men McGrecors egen, Prope Twelce.

Situationen på pubben eskalerede, da McGregor angiveligt tilbød flere kunder i baren et glas af den omtalte whiskey, men én af kunderne, en ældre mand, afviste flere gange.

Herefter slog McGregor med sin venstre knytnæve den ældre herre i hovedet, inden han omgående blev stoppet af to personer i baren.

Det er uvist, om der blev udvekslet nogen ord mellem den ældre herre og McGregor inden slaget.

Den voldelige episode blev anmeldt til politiet, der ligeledes i april oplyste, at de havde åbnet en efterforskning af sagen.

TMZ skriver dog, at det er uklart, om McGregor nogensinde blev sigtet for hændelsen.

Det er ikke første gang, Conor McGregors navn har trukket overskrifter i forbindelse med alt andet end MMA og UFC.

I marts skrev flere medier, at McGregor blev efterforsket i forbindelse med en sag om et seksuelt overgreb, der skulle være begået i december. Han er ligeledes blevet anholdt og sigtet af politiet i Miami for at have stjålet en fans mobiltelefon.