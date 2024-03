Der skal mere end en hjertetransplantation til at holde Scot Pollards 2,10 meter sengeliggende.

Det viser en video, som den tidligere basketballstjernes kone, Dawn Pollard, har lagt op på det sociale medie X.

Videoen, som du kan se nederst i artiklen, viser hendes over to meter høje mand tage sine første skridt blot 24 timer efter, han gennemgik en hjertetransplantation.

»Og nu går han også! Hans styrke bliver ved med at chokere os alle,« lyder teksten, som følger videoen på X.

49-årige Scot Pollard, som vandt NBA i 2008 med Boston Celtics, lider af en genetisk sygdom, som en virus sandsynligvis havde aktiveret, hvorfor et nyt hjerte var nødvendigt.

Pollard igangsatte sin søgen efter en donor i januar og gennemgik altså en succesfuld operation fredag.

Allerede lørdag eftermiddag lagde konen Dawn et billede op, hvor Pollard var på fødderne igen og gav også en opdatering på sin mands tilstand, da han vågnede fra operationen.

»Se, hvem der er vågen og har det godt. Åndedrætsslangen blev taget ud tidligt i morges, og han begyndte at fortælle jokes og synge,« lød opdateringen på X, og senere kunne hun i øvrigt give en positiv melding om det nye hjerte.

»Jeg er blevet fortalt, at hjertet er stort, kraftfuldt og passer perfekt. Nu er det tid til at komme ovenpå igen,« skriver hun.

Scot Pollard har kendt til den arvelige sygdom, siden hans far døde af den, da Pollard var bare 16 år gammel.