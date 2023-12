Viaplay udskyder endnu en gang sit regnskab.

Denne gang drejer det sig dog kun om en enkelt dag – i første omgang i hvert fald.

For koncernen meddeler onsdag morgen, at offentliggørelsen af regnskabet for tredje kvartal er udskudt til torsdag.

»Viaplay Group kan meddele, at dets bestyrelse har besluttet at omlægge offentliggørelsen af ​​dets finansielle resultater for tredje kvartal 2023 til 30. november, så man kan fortsætte drøftelserne med de største aktionærer, gældsudbydere og obligationsejere vedrørende en potentiel rekapitalisering af koncernen,« står der i en pressemeddelelse.

Viaplay befinder sig i øjeblikket i store økonomiske vanskeligheder, som de seneste måneder har presset koncernen hårdt.

Regnskabet for tredje kvartal skulle have været offentliggjort allerede i oktober, men også dengang blev det udskudt.

Dengang lød forklaringen, at man drøftede et potentielt salg af dele af koncernens aktiviteter med tre af de største aktionærer.

I juni blev det kendt, at Viaplay var blevet ramt af en økonomisk krise, og derfor nedjusterede koncernen sine forventninger til resten af året. Det skete blandt andet som følge af en nedgang i annonceindtægter.

I første halvdel af 2023 havde koncernen et nettounderskud på 6,2 milliarder svenske kroner, som på det tidspunkt svarede til omkring fire milliarder danske kroner.

Siden juli har Viaplay derfor skåret mere end 30 procent af de ansatte fra.

Noget, der har betydet, at flere velkendte værter og tv-kommentatorer er blevet fyret.

Det kan du læse mere om LIGE HER.