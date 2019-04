To store verdensstjerner kan ikke ligefrem kalde sig bedste venner.

For en bitter strid er brudt ud mellem Mo Farah og Haile Gebrselassie, der i løbet af årene i atletik har hevet adskillige OL-og VM-guldmedaljer hjem.

Mo Farah boede på Haile Gebrselassies hotel i Etopien for nogle uger tilbage, og her oplevede han at blive udsat for tyveri, forklarer han til Sky Sports.

Det skulle dreje sig om en stor pengesum, to telefoner og et ur, der blev stjålet på hans fødselsdag, mens han var ude for at løbe, hævder han.

»Hotellet havde ikke tænkt sig at gøre noget, så jeg kontaktede politiet. De kom, tog nogle ting, gik, og så har de fortalt, at de arrestede fem fyre, som er blevet løsladt igen. Så sendte jeg en besked til Haile, for at fortælle hvad der var sket, men han svarede ikke. Han sagde ikke noget, selvom det er hans hotel,« siger Mo Farah, og ifølge ham var det fem fra personalet, der stod bag.

Efterfølgende flyttede han fra hotellet, fortæller han og tilføjer, at han sendte endnu en besked til Haile Gebrselassie, hvori han udtrykte sin skuffelse.

Siden har sidtnævnte svaret tilbage, men det er ikke med hverken en beklagelse eller forståelse. Tværtimod, for ifølge Haile Gebrselassie, overfaldt Mo Farah et par på hotellet helt umotiveret.

Det skulle ifølge Gebrselassie være sket, da Farah mistænkte en mand for at følge efter ham. Det gjorde manden angiveligt ikke, men Farah så rødt.

Det var på et pressemøde onsdag, Mo Farah kom med den første anklage. Foto: MATTHEW CHILDS

»Med det samme slog og sparkede han dem. Især manden. Der var mange vidner. Han kan ikke benægte det, for der var nok vidner i træningscenteret, der så det,« fortæller Haile Gebrselassie til Irish Times.

Han hævder, at han tog sig af sagen og sørgede for, Mo Farah ikke blev taget med af politiet.

Og ifølge Haile Gebrselassie har Farah siden undskyldt og forklaret situationen med, at han var vred. Samtidig hævder Haile Gebrselassie også, at Farah ikke betalte sin hotelregning.

En talsperson for Mo Farah siger dog, at 'overfaldet' var selvforsvar, og at anklagen om at atletikstjernen er løbet fra regningen er en afledningsmanøvre fra hotellets side for at flytte fokus fra tyveri-sagen.

Haile Gebrselassie, der har hyret en advokat, understreger dog, at han føler sig dårligt behandlet. For han har prøvet at opklare tyveriet, ligesom hans personale er blevet anklaget for at stå bag.

»Det endte med, jeg ikke tog tilbage på mit hotel i flere uger. Jeg var bange for de folk, der arbejder på mit eget hotel. Familierne til dem, der blev taget med af politiet var meget vrede, fordi jeg ikke gjorde noget for dem på grund af Mo Farah,« siger Haile Gebrselassie, der hævder, at Farah har hyret en advokat.

Og de kræver angiveligt 500.000 etiopiske birr, svarende til 116.594 danske kroner, der skal dække over tyveriet.

»Hvis det passer, at han har mistet så mange penge, vil han være ked af, han ikke kan tage sagen i retten. Det eneste han kan gøre er at ødelægge mit navn og mit hotel. Han har hyret en advokat i Etiopien. Vi har vores egen. Nu starter kampen, og så må vi se. En af os vinder,« siger Haile Gebrselassie