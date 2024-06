Mistænkelige blodværdier har fældet den kenyanske løber Rhonex Kipruto, som først kan vende tilbage i 2029.

Den kenyanske langdistanceløber Rhonex Kipruto er blevet idømt seks års dopingkarantæne og står til at miste sin verdensrekord i 10.000 meter på landevej.

Det meddeler Atletikkens Integritetsenhed (AIU) onsdag.

24-årige Kipruto har været suspenderet siden maj sidste år og har derfor afsonet det første år af sin karantæne. Han kan først konkurrere igen i maj 2029.

Det var mistænkelige værdier i blodprøver indsamlet mellem 2018 og 2022, som fik dopingjægerne til at mistænke Kipruto for at have manipuleret med blodet, eksempelvis ved at tage epo.

Sagen blev sendt videre til et disciplinærpanel, som efter at have konsulteret eksperter nåede frem til, at uregelmæssighederne kun kan skyldes blodmanipulation.

- Der er ingen anden plausibel forklaring, lyder det i afgørelsen.

Kipruto afviser selv at have forbrudt sig mod antidopingreglerne, men har altså ikke været i stand til at forklare prøveresultaterne.

- Atleten var involveret i et bevidst og sofistikeret dopingprogram i lang tid for kunstigt at forbedre sin præstation gennem doping, skriver AIU.

På grund af "sagens skærpede omstændigheder" har Kipruto fået den maksimale straf på seks års karantæne.

Samtidig er hans blevet diskvalificeret i alle de konkurrencer, han har deltaget i siden 2. september 2018.

Det betyder blandt andet, at den verdensrekord, han satte ti kilometer landevejsløb i 2020, nu bliver annulleret. Han mister også sin bronzemedalje fra VM i 2019.

Rhonex Kipruto har mulighed for at appellere afgørelsen til Den Internationale Sportsdomstol, CAS.

/ritzau/