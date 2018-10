Ida Marie Baad og Marie Thusgaard har fået nemmere vej til OL, da konkurrerende træningsmakkere er stoppet.

København. Sejlduoen Ida Marie Baad og Marie Thusgaard missede OL for to år siden, da Jena Mai Hansen og Katja Salskov-Iversen nappede den danske plads i 49erFX-klassen og vandt bronze ved legene i Rio.

Baad og Thusgaard satser alt på, at de får OL-pladsen i 2020 i Tokyo, og chancerne blev bedre, da verdensklasseparret Hansen og Salskov-Iversen i starten af oktober annoncerede, at de indstiller samarbejdet.

Nyheden fik dog ikke Baad og Thusgaard til at juble. For nok blev deres OL-chance større, men til gengæld mistede de en træningsduo, som har været med til at gøre dem bedre.

- Vi er ærgerlige, da de er gode træningsmakkere, og vi er gode til presse hinanden, så vi kommer til at savne dem. Vi plejer at være en god dansk gruppe med tre både, men nu er vi kun to, siger Ida Marie Baad.

De danske både er ganske vist konkurrenter, når der dystes om OL-pladsen, men ellers anser de hinanden som samarbejdspartnere, der konkurrerer mod resten af verden.

På den måde har de i de seneste år haft succes med at gøre hinanden bedre og blive en del af den absolutte verdenselite.

- I Danmark går vi efter at vinde en medalje ved OL ved at samarbejde internt i gruppen, og så er det bare den bedste danske båd, der kommer med til OL

- Sådan gjorde vi også sidste gang, og det gav Katja og Jena en medalje, siger Ida Marie Baad og fortsætter:

- Vi lærer mere ved at dele viden end at holde den for sig selv. Når vi finder et trick, fortæller vi det til de andre, og de fortæller os, når de finder et trick.

- Det er selvfølgelig ærgerligt, når man ikke selv skal med. Til gengæld ved dem, der kommer med, at de har niveauet til at være med helt i top. Vi går efter at være de bedste i verden, og det bliver sværere, når Jena og Katja ikke er der.

Jena Mai Hansen og Katja Salskov-Iversen vandt VM-guld i 2017 og sluttede på femtepladsen ved det seneste VM i Aarhus i august.

Her sluttede Baad og Thusgaard på syvendepladsen, mens Anne-Julie Schütt og Iben Nielsby Christensen blev nummer 16. Netop de to par ligner kombattanterne i kampen om OL-pladsen i Tokyo.

- Selvfølgelig er sandsynligheden for OL blevet større, da der er en båd mindre at kæmpe mod, men det kan sagtens være svært at slå Iben og Anne-Julie også, så det er for tidligt at sige, om det bliver os.

- Vi går all-in, som vi hele tiden har gjort og prioriterer sejlsport allerøverst.

- Vi bruger al vores tid, energi og penge på det. Vi har fået de sponsorer, der skal til for at kunne rejse de steder hen til stævner, vi gerne vil, og har råd til det rigtige udstyr, fortæller Ida Marie Baad.

Udtagelsesstævnerne til OL afvikles i slutningen af 2019 og i begyndelsen af 2020.

/ritzau/