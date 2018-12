Det kører slet ikke for Magnus Carlsen ved det igangværende VM i 'hurtigskak'.

Efter den 28-årige nordmand indledte turneringen i den russiske by St. Petersborg med at tabe til den to år ældre russer Adam Tukhajev, gik det ham i det efterfølgende parti lige så slemt eftersom han tabte til 16-årige Shamsiddin Vokhidov fra Usbekistan.

Det er resultater, der giver international genlyd. For mens Magnus Carlsen topper verdensranglisten, ligger hans 'overmænd' blot nummer 104 og 188.

Lykkes det for Magnus Carlsen at vende den øjeblikkelige nedtur til succes, vil han på samme tid råde over alle tre VM-titler: Den første i 'lynskak' erobrede han for et år siden i Riyadh, mens han i 'klassisk skak' for en måned siden i London formåede at forsvare sin titel mod den amerikanske udfordrer Fabiano Curuana.

Foto: ANTON VAGANOV Vis mere Foto: ANTON VAGANOV

Ved sidste års VM i 'hurtigskak' tabte han også sine to første partier.

Magnus Carlsen kom dog stærkt igen eftersom han erobrede en tilfredsstillende femteplads.

VM i 'hurtigskak' afgøres over 15 spillerunder.

Det vil sige, at Magnus Carlsen efter nederlagene i de to første runder maksimalt kan nå 13 point. I den forbindelse er det værd at bemærke, at VM i fjor blev vundet med en samlet pointsum på 10,5.