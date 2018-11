Norges verdensmester i skak, Magnus Carlsen, var i alt andet end godt humør efter han i onsdagens niende parti om VM-titlen mod amerikaneren Fabiano Caruana for niende gang havde spillet remis.

Måske skyldtes det et uheld, han havde haft dagen før:

Her var han i en venskabelig fodboldkamp stødt sammen med NRK-journalisten Emil Gukild og havde pådraget sig et sår over højre øje.

Derfor spillede han partiet med et plaster.

Foto: FACUNDO ARRIZABALAGA

På det efterfølgende pressemøde var Magnus Carlsen usædvanlig kortfattet.

Har du smerter fra skaden?

«Nej.«

Er dette dit bedste VM-parti?

«Nej«.

Det norske dagblad Verdens Gang fik efter pressemødet fat i Magnus Carlsens søster, Ellen, der er med i hans team under VM-matchen i London.

»Magnus var ikke interesseret i at skjule, hvor dårligt hans humør er. Jeg har på fornemmelsen, at han var frustreret over, at han ikke fik mere ud af partiet,« sagde Ellen Carlsen.

Fortsætter Magnus Carlsen og Fabiano Caruana med at spille partierne remis, skal VM-matchen afgøres i et omspil 28. november.

Denne dag spilles der først fire hurtigskak-partier efterfulgt af fem gange to lynskakpartier, hvor hver match kan blive afgørende.

Torsdag eftermiddag klokken 16 dansk tid går VM-matchens 10. parti i gang.