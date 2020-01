Mads Pedersen blev lørdag kåret som Årets Sportsnavn 2019, efter at han i september vandt VM.

Mads Pedersen er efter sin historiske VM-triumf blevet kåret som Årets Sportsnavn 2019.

Lørdag blev den 24-årige cykelrytter tildelt den prestigefyldte pris af statsminister Mette Frederiksen ved prisuddelingen Sport 2019, der blev afholdt i Jyske Bank Boxen i Herning.

- Tak til (landstræner, red.) Anders Lund for at udtage mig. Tak til drengene, jeg kørte med den dag. Tak til min familie for at støtte mig i mine vanvittige idéer de seneste år, sagde verdensmesteren i sin takketale.

Prisen uddeles af Danmarks Idrætsforbund (DIF) og Team Danmark, og vinderen blev udvalgt af en dommerkomité, der blandt andre bestod af kronprins Frederik, Michael Laudrup og Camilla Martin.

Ud over Mads Pedersen udgjorde det danske herrelandshold i håndbold samt sejleren Anne-Marie Rindom de tre finalister til prisen. Alle tre blev verdensmestre i 2019.

- Det var en svær opgave, men dog en positiv udfordring at vælge én vinder fra et finalefelt bestående af tre verdensmestre i olympiske discipliner, siger DIF-formand Niels Nygaard, der ligeledes er formand for dommerkomitéen for Årets Sportsnavn, i en pressemeddelelse.

- Mads Pedersens VM-præstation i regnvejret i England var så fænomenal og udført i en sport, der konkurreres i over hele kloden, så han løber med hæderen. Hans neglebidende bedrift viser virkelig, hvordan topsport kan begejstre og bevæge danskerne.

Mads Pedersen blev med sin sejr den første dansker nogensinde, der har vundet VM-guld i landevejscykling for herrer.

Prisen som Årets Sportsnavn er blevet uddelt siden 1991. DIF og Team Danmark udpegede i første omgang 15 nominerede, der siden blev skåret ned til de tre føromtalte finalister.

Ud over hæderen følger der en præmiecheck på 75.000 kroner med prisen.

Caroline Wozniacki blev sidste år kåret som Årets Sportsnavn.

/ritzau/