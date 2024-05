Der er ikke beviser nok til at føre en sag mod golfstjernen Scottie Scheffler, erkender anklager.

Golfstjernen Scottie Scheffler skal alligevel ikke i retten, efter at han for mindre end to uger siden blev anholdt på dramatisk vis.

Det skriver flere medier, heriblandt ESPN og CBS News.

Sidstnævnte skriver, at den lokale anklager Mike O'Connell har meddelt, at man ikke kan gå videre med sagen på grund af mangel på beviser.

Scheffler kørte i sin bil og skulle til at tjekke ind til anden runde af majorturneringen PGA Championship, hvor han kandiderede til at vinde.

På vej mod Valhalla Golf Club måtte han holde for en politiafspærring, hvor en mand havde mistet livet efter at være blevet påkørt af en bus.

Scheffler forsøgte at køre op på kantstenen og rundt om afspærringen, da han blev stoppet af en betjent.

I stedet for at stoppe trådte han ifølge politiet på speederen, så en betjent, der var i kontakt med bilen, angiveligt blev revet omkuld.

Men der er altså ikke belæg for at indlede en straffesag mod amerikaneren, som er nummer et på mændenes verdensrangliste.

Golfspilleren har hele tiden nægtet sig skyldig i anklager om blandt andet overfald og hensynsløs kørsel og nægtet at indgå et forlig.

PGA Championships anden runde endte med at blive udsat, og amerikaneren kunne derfor alligevel gennemføre turneringen.

Tilsyneladende var Scheffler ikke tynget af omstændighederne, for han sluttede på en delt ottendeplads.

Ugen derefter fulgte han op med endnu en solid præstation, da han blev delt nummer to i Charles Schwab Challenge.

/ritzau/