Så er den handel godkendt.

Miriam Adelson er af Forbes estimeret til at være verdens syvende rigeste kvinde, og nu har hun købt aktiemajoriteten i det traditionsrige basketball-hold Dallas Mavericks for 3,5 milliarder dollars, hvilket svarer til cirka 23,6 mia. danske kroner.

Hun er enke til Sheldon Adelson, der har skovlet penge ind til familien ved at eje casinoer.

Der var stor spekulation om, hvorvidt de ville kaste sig over et sportshold fra Las Vegas, for det marked er blevet åbnet, efter det i mange år var afskåret fra at være med i de store sportsgrene.

NBA-holdet Mavericks har gang i en spændende sæson anført af Kyrie Irving og i særdeleshed Luka Doncic. De missede slutspillet sidste år og blev slået ud af første runde året forinden, men kan stadig huske mesterskabet i 2011 og finaledeltagelsen i 2006.

Den høje fyr i midten, Mark Cuban, har overdraget kontrollen over franchiset - og tjent styrtende på det.

Holdets tidligere ejer Mark Cuban er en af de mest karismatiske i ligaen, og han har fortsat et stort ord at skulle have sagt, når det kommer til det sportslige, og han har aldrig været bange for at bruge penge på holdet.

Han er ligeledes kendt fra den amerikanske udgave af Løvens Hule, hvor han har langet knap 200 mio. kroner over disken for at investere i nye selskaber.