Starten på næste udgave af The Ocean Race er flyttet fra 2021 til 2022. Det giver besøg i Aarhus i 2023.

Aarhus må vente et år længere end først planlagt med at få besøg af verdens længste kapsejlads, The Ocean Race.

Det skyldes, at starten på sejladsen er blevet udsat med et år på grund af coronapandemien.

I stedet for at starte i efteråret 2021, kommer bådene således først afsted fra spanske Alicante i oktober 2022.

Besøget i Aarhus vil finde sted i maj eller juni 2023.

- Vores førsteprioritet ligger hos dem, der har været eller fortsat vil være påvirket af pandemien.

- Som en international sportsbegivenhed med stop på seks kontinenter er vi dybt forbundne til den omskiftelige virkelighed for sejlere, hold, byer og partnere verden over, siger Richard Brisius, der er løbschef for The Ocean Race, på begivenhedens hjemmeside torsdag.

Den internationale kapsejlads afvikles hvert tredje år og kommer jorden rundt.

Beslutningen om at skyde arrangementet i et år møder forståelse i Danmark.

- Vi har forståelse for, at The Ocean Race bliver udskudt, ligesom mange andre events er blevet det.

- Vi vil sammen med The Ocean Race og Aarhus fortsat arbejde med at skabe de bedste rammer i 2023 for sejlerne og de mange besøgende i Aarhus under kapsejladsens stopover, siger direktør i Sport Event Denmark Lars Lundov i en pressemeddelelse.

Værtsbyerne i 2022/23 er de samme som oprindelig planlagt.

Ud over Alicante og Aarhus besøger The Ocean Race byerne Kap Verde, Capetown, Shenzhen, Auckland, Itajai, Newport, Haag og Genova, hvor sejladsen slutter.

/ritzau/