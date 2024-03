De nærmere omstændigheder ved den 24-årige maratonløber Kelvin Kiptums død er for nuværende uklare.

Indehaveren af verdensrekorden i maratonløb, Kelvin Kiptum, er død i en trafikulykke.

Det oplyser Kenyas sportsminister, Ababu Namwamba, lidt efter midnat mandag dansk tid.

- Det er et overvældende tab. Kenya har tabt en helt særlig juvel. Jeg har ingen ord, lyder det på det sociale medie X, tidligere Twitter.

Kiptum blev 24 år.

Ifølge kenyanske medier omkom også Kiptums træner Gervais Hakizimana i ulykken.

Ifølge den kenyanske avis Nation kom Kiptum sammen med sin træner og kvinden Sharon Kosgey kørende langs en vej nær løberens fødeby, Rift Valley, da ulykken indtraf.

De nærmere omstændigheder er for nuværende uklare.

Både Kiptum og Hakizimana døde på stedet, mens kvinden ifølge Nation er blevet indlagt på et hospital med alvorlige kvæstelser.

Den lokale politichef Peter Mulinge beskriver ifølge avisen ulykken som en soloulykke.

I oktober løb Kiptum de 42,195 kilometer i tiden 2 timer og 35 sekunder ved Chicago Marathon.

Det er første gang, nogen har løbet den berømte distance hurtigere end 2 timer og 1 minut.

Kiptum talte sidste år om, hvordan han var overbevist om, at han i fremtiden kunne løbe et maraton på under to timer.

- Vi er chokerede og dybt bedrøvede over at høre nyheden om tabet af Kelvin Kiptum og hans træner Gervais Hakizimana, lyder det i en udtalelse fra præsidenten for det internationale atletikforbund, Sebastian Coe.

Kanyas tidligere premierminister Raila Odinga skriver også på X, at han sørger over Kiptums død.

- Mine dybfølte kondolencer går til hans elskede, venner og atletikverdenen. Vores land sørger over tabet af en sand helt, lyder det.

/ritzau/