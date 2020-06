Christian Coleman kan efter en misset dopingtest risikere en midlertidig udelukkelse fra at løbe, oplyser han.

Den forsvarende verdensmester i 100-meterløb Christian Coleman kan stå over for en suspendering efter at have misset en dopingtest i december.

Det oplyser Coleman selv på Twitter.

Den amerikanske sprinter undgik sidste år en straf for tre gange at have overtrådt regler om at fortælle dopingmyndighederne, hvor han befinder sig.

I opslaget på Twitter skriver Coleman nu, at han uden succes har forsøgt at gøre indsigelser mod Atletikkens Integritetsenhed (AIU), som mener, at han missede en test 9. december 2019.

- Og nu kan dette muligvis resultere i, at jeg bliver suspenderet på grund af andre indberetningsfejl, som fandt sted for over et år siden på dette tidspunkt, skriver Coleman.

/ritzau/AFP