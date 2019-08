Et hårdt knytnæveslag direkte i ansigtet. Det var, hvad en 50-årig mand fra Dublin modtog fra MMA-stjernen Conor McGregor tilbage i april i år.

Nu står en ven og vidne til offeret frem og fortæller om hændelsen, der har skabt massive overskrifter, efter videooptagelser fra pubben i Dublin blev afsløret.

»Han var ved at drikke sin fadøl, da McGregor kom ind og tilbød alle hans whiskey. Et par stykker fik én,« fortæller kilden til Daily Mirror.

»Conor insisterede, at han også tog én, men han nægtede igen anden gang, og Mcgregor var ikke tilfreds. Det næste, der sker, er, at han slår ham på siden af ansigtet.«

Conor McGregor har ikke været i kamp, siden han tilbage i oktober tabte til Khabib Nurmagomedov fra Rusland. Foto: HARRY HOW Vis mere Conor McGregor har ikke været i kamp, siden han tilbage i oktober tabte til Khabib Nurmagomedov fra Rusland. Foto: HARRY HOW

Senest kom det så frem, at den verdenskendte MMA-kæmper skal møde op i retten i Dublin i starten af oktober, efter han er blevet sigtet.

Vennen til offeret fortæller også, hvordan den 50-årige mand var rystet over hændelsen, der nu er gået verden rundt.

»Han mærkede ikke smerten til at starte med, men den næste dag var han ødelagt. Det var et et meget hårdt slag. Hans ansigtet var meget øm. Han var rystet af hele episoden og forlod ikke sit hus i flere dage,« siger han og fortsætter:

»Han vil ikke have en undskyldning eller penge. Han vil have have retfærdighed for, hvad han har været udsat for.«

Ifølge Daily Mails kilder skal Conor McGregor stå foran en dommer i den anden uge af oktober, hvor han altså kan risikere en fængselsstraf.

Det er ikke første gang, Conor McGregors navn har trukket overskrifter i forbindelse med alt andet end MMA og UFC.

I marts skrev flere medier, at McGregor blev efterforsket i forbindelse med en sag om et seksuelt overgreb, der skulle være begået i december. Han er ligeledes blevet anholdt og sigtet af politiet i Miami for at have stjålet en fans mobiltelefon.

Conor McGregor har ikke kæmpet i UFC, siden han i oktober sidste år tabte til russiske Khabib Nurmagomedov.