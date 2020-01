Tåge holdt politihelikoptere på jorden, samtidig med at helikopterstyrt fandt sted med Kobe Bryant om bord.

Vejrforholdene opfyldte ikke minimumskravene for flyvning den morgen, hvor basketball-legenden Kobe Bryant og otte andre mistede livet i et helikopterstyrt i byen Calabasas vest for Los Angeles.

Det siger politiet i Los Angeles (LAPD), skriver avisen New York Post.

Ifølge talsmand for LAPD, Josh Rubenstein, var en tæt tåge søndag morgen nok til, at politiets egne helikoptere ikke måtte flyve grundet lav sigtbarhed.

Men helikopteren med Bryant om bord havde fået en særlig tilladelse af flyveledere til at lette på dagen i de dårlige vejrforhold, skriver BBC.

Helikopteren lettede derfor klokken 9.06 lokal tid og styrtede 40 minutter senere i bjergene omkring byen Calabasas.

Piloter kan opleve at blive desorienteret i tåget eller overskyet vejr på grund af manglende udsyn, siger Thomas Anthony, der er leder af et undervisningsprogram i luftfartssikkerhed ved University of Southern California, til BBC.

Han tilføjer samtidig, at det "aldrig er én ting, der er skyld i et styrt".

En tidligere pilot for firmaet, som helikopteren var registreret i, Kurt Deetz siger, at det er mere sandsynligt, at vejrforhold var årsag til styrtet end tekniske fejl.

- En katastrofal motorfejl på denne type fly sker ikke bare, siger Kurt Deetz til Los Angeles Times.

Den forulykkede helikopter er af typen Sikorsky S-76, og ifølge Thomas Anthony er det en veludviklet og sofistikeret helikopter, der bruges over hele verden.

Han tilføjer, at helikoptertypen har to jetmotorer, hvilket er med til at øge sikkerheden.

Amerikanske efterforskere er i gang med at undersøge årsagerne til ulykken. Det forventes, at de fokuserer på vejrforholdene og eventuelle tekniske fejl, skriver BBC.

I alt mistede ni personer livet. Heriblandt Kobe Bryants 13-årige datter, Gianna, der var med ombord.

/ritzau/