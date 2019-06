Først troede man bare, at Justin Bieber var kæphøj. Så han trak sin udfordring tilbage.

Men nu har han ændret holdning, og den skulle være god nok. Justin Bieber er klar på en MMA-kamp mod Tom Cruise.

Det er kendis-mediet TMZ, der beretter om udviklingen i den spøjse sag historie om en mulig kendis-kamp i oktagonen.

Mediet påstår, at et fællesopkald har fundet sted mellem UFC-præsident Dana White, præsidenten for William Morris Endeavor (der ejer UFC), Ari Emanuel, samt Justin Biebers manager, Scooter Braun.

Justin Bieber i et bur mod Tom Cruise? Hvem vil ikke gerne se det? Foto: STUART FRANKLIN Vis mere Justin Bieber i et bur mod Tom Cruise? Hvem vil ikke gerne se det? Foto: STUART FRANKLIN

Her skulle Scooter Braun have gjort det klart, at Justin Bieber var klar til at kæmpe mod Tom Cruise, hvis han ellers skulle være frisk på udfordringen.

Dana White har over for TMZ gjort det klart, at denne potentielle kendis-kamp ikke kan udelukkes endnu, og at han er klar til at stå for promoveringen af kampen - hvis det overhovedet skulle være nødvendigt.

Rygtet startede tidligere i juni, da Justin Bieber skrev på Twitter, at han ville udfordre Tom Cruise til en slåskamp, og at Tom Cruise ville være en bangebuks, hvis han ikke gad at tage kampen op mod popstjernen.

UFC-stjernen Conor McGregor var klar til at springe til som bagmand for kampen, skrev han videre på Twitter.

Tom Cruise har en del erfaring med at fake salgsmål og stunts fra sine actionfilm. Foto: Alex Edelman Vis mere Tom Cruise har en del erfaring med at fake salgsmål og stunts fra sine actionfilm. Foto: Alex Edelman

Siden da har historien været affejet som en joke, og TMZ fangede Bieber på vej ind i sin bil og spurgte ham til kampen, hvor han sagde, at det bare var for sjov.

Men med Dana Whites udtalelser og TMZs seneste historie, er der altså kommet nyt liv til rygtet.

Tom Cruise har endnu ikke givet lyd fra sig angående den mulige kamp mellem de to, men iølge mediet har Ari Emanuel givet udtryk for, at Tom Cruise kraftigt overvejer at gøre det.

I så fald taler vi om en kamp, hvor Justin Bieber på 25 år møder en mand, der er mere end dobbelt så gammel som sig selv. Mission Impossible-stjernen har nemlig rundet de 56 år.