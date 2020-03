Rugby er en kontaktsport, men et knytnæveslag i ansigtet på modstanderen er naturligvis ikke tilladt.

Derfor var det en helt korrekt beslutning, som dommeren tog i rugbykampen mellem Frankrig og Skotland, da franske Mohamed Haouas landede en knytnæve i ansigtet på Jamie Ritchie.

Slaget kom under en større konfrontation mellem spillerne fra de to nationer.

Du kan se hele det voldsomme sammenstød øverst i artiklen.

Mohammed Haouas på vej fra banen efter det røde kort. Foto: ANDY BUCHANAN Vis mere Mohammed Haouas på vej fra banen efter det røde kort. Foto: ANDY BUCHANAN

Franskmanden tændte af, efter han selv havde været en tur i græsset.

Dommeren måtte dog se tv-billederne igennem en ekstra gang, før han fik øje på knytnæveslaget – men herefter var han ikke i tvivl om, at det røde kort skulle op af lommen.

Frankrig førte kampen med 6-7, da Mohamed Haouas blev sendt i bad, men endte med at tabe med 28-10 til Skotland. Episoden skete i første halvleg af Six Nations-braget mellem de to nationer.

Haouas har tidligere været fængslet for røveri.