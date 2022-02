»Der er bare noget i mig, der vidste, at hvis jeg kunne slå et menneske ihjel, ville det give mig en god følelse på den korte bane.«

Sådan sagde UFC-fighteren Sean Strickland, da han leverede den ene vanvittige udtalelse efter den anden på et 11 minutter langt pressemøde forud for hans kamp lørdag aften mod den svenskfødte nordmand Jack Hermansson.

Her gjorde Sean Strickland det klart, hvor glad han er for, at kan sige sin ærlige mening om ting og folk til UFC-pressemøderne. Og det fik han da i høj grad også udnyttet.

Udtalelsen om at slå ihjel afgrænser sig ikke blot til at begå mord i ringen, men det er også noget, han har drømt om, før han sprang ud i MMA-verdenen.

På pressemødet fik Sean Strickland også sagt, at han har respekt for, at homoseksuelle mænd vælger at give ham opmærksomhed, og det at være biseksuel er også okay – men homoseksuelle kvinder tager han stærkt afstand fra. Og så fik han kaldt en reporters frisure for en homofrisure.

Sean Strickland har i et tidligere interview fortalt, hvordan han i ung alder var fascineret af nynazisme. Det fik ham smidt ud af skolen, da han valgte at begå hadforbrydelser.

Nu skulle han angiveligt have lagt dette bag sig, og Sean Stricklands modstander Jack Hermansson gik ikke synderligt ind i de mange vanvittige udtalelser og kaldte i stedet sin modstander for et »løsgående missil«.

Jack Hermansson kunne dog ikke lade være med at reagere på udtalelsen om at slå ihjel.

Det skyldes, at udtalelsen om at slå ihjel i ringen ikke ligefrem hjælper på holdningen til MMA i nordmandens hjemland.

I Norge er professionel MMA nemlig ulovligt, og Jack Hermansson så gerne, at det ikke var sådan.

»Vores sport har altid været kontroversiel, da vi kæmper med så få regler som muligt, mens vi stadig kæmper sikkert. Når folk i sporten siger sådan noget, hjælper det ikke vores sag,« sagde Hermansson på pressemødet.