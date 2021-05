Man hører tit om sportsklenodier, som bliver solgt til store summer.

Og denne trøje er ikke anderledes. For en kamptrøje brugt af selveste Michael Jordan er for nylig blevet solgt for et rekordbeløb.

Trøjen er fra hans anden sæson ved universitetet i North Carolina, og det er den eneste fotomatchede trøje til legendes 1982/83 sæson med holdet.

Den turkise basketballtrøje blev solgt på auktion og blev solgt for næsten tre gange så meget som den hidtil dyreste Jordan-trøje.

It’s arguably the most significant artifact of #MichaelJordan's basketball career ever to reach the hobby's auction block, MJ’s 1982-83 game worn University of North Carolina #TarHeels Jersey from First "NCAA Player of the Year" Seasonhttps://t.co/DdkqRED983 pic.twitter.com/t8MV4gJLlu — Heritage Auctions Sports (@Heritage_Sport) April 25, 2021

For med et vanvittigt beløb på omkring 8,5 millioner kroner blev den solgt lørdag til en privatsamler efter flere dage på auktion.

Som det sidste prisskilt fortæller, er trøje alt det, en seriøs samler nogensinde kunne ønske sig, fortæller auktionarius ved Heritage Auctions, Chris Ivy.

Tidligere var rekordsalget på en Michael Jordan trøje lige under tre millioner kroner, og den stammede fra hans tredje sæson med Chicago Bulls i 1986/87-sæsonen.

Da Jordan startede sin karriere hos Universitet i North Carolina, blev han taget som tredjevalg ved 1984-draften.

Senere kom han til Chicago Bulls, hvor han for alvor cementerede sit talent. Her vandt han seks NBA-mesterskaber i 1990erne og blev en af de største ikoner i sportens verden i nyere tid.