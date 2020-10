Hvis UFC-kæmperen Impa Kasanganay vågner op med lidt ondt i hovedet, kan man egentlig godt forstå ham.

For ved stævnet UFC Fight Island 5 blev han ramt af et dommedagshug af et spark, der sendte ham direkte i gulvet på uhyggelig vis.

I kampen mod amerikanske Joaquin Buckley forsøgte Kasanganay at holde fast i amerikanerens fod efter et spark, men i stedet endte det med, at han selv røg i gulvet.

For amerikaneren snurrede akrobatisk rundt og ramte Kasanganay lige i hovedet med et spark, der havde så stor kraft, at det sikrede Buckley sejren på knockout.

Buckley afslører, at det er et spark, han har arbejdet på.

»Det er aldrig lykkedes i en kamp før, » siger han ifølge mmafighting.com. og fortsætter:

»Men han kom mod mig hårdt under stort pres, så jeg tænkte: 'Hvorfor ikke bare prøve?'. Og så fik jeg den – den ramte rent.«

Se det vilde spark i videoen øverst i artiklen.

Den opsigtsvækkende knockout indtjente Buckley en ekstra bonus på 50.000 dollar (cirka 315.000 kroner, red.). Det var Buckleys første sejr i UFC.