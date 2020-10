85-årige Eileen Noble gennemførte søndag London Marathon. Hun var den ældste kvinde blandt de mange deltagere.

Hun brugte otte timer og fire minutter på at løbe de 42 kilometer. Det skriver The Sun.

På ruten fik Eileen Noble opbakning af blandt andre sin datter Imelda. Derudover råbte en gruppe 'Kom så, Eileen', hver gang hun løb forbi dem.

Den 85-årige løb 19,8 omgange på en rute i St. James Park i den vestlige del af London. Grundet corona-pandemien blev løbet afviklet forskellige steder i Storbritannien, hvor deltagernes tid samt distance blev målt af en specieldesignet app.

Eileen Noble fortalte til det engelske medie, at hun altid har elsket sport, men først sent i livet begyndte at løbe.

»Jeg begyndte først at løbe, da jeg var midt i 50'erne i løbet af 1980'erne.«

The Sun fangede ligeledes den 85-årige deltager efter 21 kilometer, hvor hun fortalte, at hun havde det hårdt.

»Jeg fryser helt vildt. Jeg tror, jeg kommer til at gå størstedelen af den resterende del. Jeg kan ikke vente til at komme i et varmt bad.

Eileen Noble var dog ikke den ældste deltager af alle. Ken Jones på 87 år fra Irland løb med den titel.

Der var omkring 45.000 mennesker, der fik noteret en tid ved London Marathon 2020. Eileen Noble vil ikke afvise at deltage næste år igen.