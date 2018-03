Et MMA-stævne i USA bød fredag på en af de mest sindssyge kampe i sportens historie.

Kampsporten MMA (mixed martial arts) er eksploderet i popularitet på få år på grund af profiler som Ronda Rousey, Jon Jones og Conor McGregor.

Mange kritiserer dog fortsat sporten som 'organiseret vold', og de har fået brænde på deres bål efter fredagens kamp mellem Irvins Ayala og Drew Chatman. Kampen fandt sted under stævnet LFA 36 i den californiske by Cabazon, og de chokerede tilskuere blev vidner til et optrin, de sandsynligvis aldrig vil se igen.

Ayala fik Chatman ned på jorden med et spark på benene, og kastede sig over ham for at slå ham i hovedet. Men på vej ned ramte han modstanderens knæ med sit hovede, og gik ud som et lys.

En fantastisk udvikling for Drew Chatman, der imidlertid valgte at ødelægge sejren for sig selv ved at hoppe op på ryggen af sin knockoutede modstander og bruge ham som springbræt til en forlæns saltomortale.

Se den usportslige jubelscene her:

Kampdommeren havde ikke andet valg end at diskvalificere MMA-udøveren øjeblikkeligt, og en særdeles groogy Irvins Ayala kunne så pludselig glæde sig over en skrivebordssejr, som blev vundet, mens han var bevidstløs.

MMA-verdenen er kendt for at være meget utilgivende over for usportslig opførsel, og det virker derfor ikke realistisk, at Drew Chatman kommer til at kæmpe professionelt igen lige foreløbigt.