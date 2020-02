35, 40, 45 knob. En fart, der er tre gange vindens hastighed og så småt nærmer sig de 100 kilometer i timen i en båd, der knap nok rører vandet.

Det er, hvad der fandt sted på det australske vand i Sydney i weekenden, hvor Danmark og seks andre nationer dystede i SailGP – verdens hurtigste kapsejlads. Og det er bestemt ikke ufarligt.

For mens tilskuere og seere underholdes af de lynhurtige superbåde, der kæmper side om side om at komme først over stregen, så er der også en alvor bag.

»Det ligger på toppen af skalaen sammen med andre ekstremsportsgrene. At sejle med op til 100 kilometer i timen på vandet er vildt. Det er ingenting, når du kører i en bil, men her er der så meget, der kan gå galt,« fortæller Martin Kirketerp, der er en del af det danske SailGP-mandskab, til B.T.

Foto: Brian Carlin/SailGP Vis mere Foto: Brian Carlin/SailGP

Den tidligere guldvinder i 49er fra OL i Beijing fik det selv at mærke på egen krop, da hun under træningen forud for weekendens grandprix faldt og kom alvorligt til skade.

»Der er så meget teamwork og så mange folk, der skal arbejde sammen. Der kan ske så meget, og du kan også risikere at ramme noget. Og gør du det, så er det ikke sjovt længere,« siger Kirketerp med alvor i stemmen.

Men selv om der er store risici forbundet med så hurtig en båd, at det nærmest ikke burde være muligt, er det ikke noget, de danske sejlstjerner ryster på hånden af.

»Hvis man er bange eller frygter det, så tror jeg, det bliver svært at lave det, vi laver. Så tror jeg, man skal lade være,« siger den danske sejler Rasmus Køstner.

Foto: Ugo Fonolla/SailGP Vis mere Foto: Ugo Fonolla/SailGP

Den erfarne sejler har prøvet sin del af både, men har alligevel aldrig før været på en båd, der sejler med den fart, som den danske båd ‘Holger Danske’ gør. Men på trods af det er han helt rolig.

»Vi ved, at hvis der sker noget, så er konsekvensen stor. Det er vi alle klar over, og det tænker man selvfølgelig på, men nej...når først man ved, at der er fem minutter til start, eller man har lavet sin opvarmning, så er man et andet sted. Så har man ikke de tanker,« siger han.

Bag roret i den danske båd er Nicolai Sehested.

I sidste ende er det ene og alene hans ansvar at sørge for, at der ikke sker noget fatalt. Men det er en rolle, han føler sig godt tilpas i, på trods af at fartmåleren nogle gange også nærmer sig det trecifrede tal.

Danmarks rorsmand, Nicolai Sehested. Foto: Ugo Fonolla/SailGP Vis mere Danmarks rorsmand, Nicolai Sehested. Foto: Ugo Fonolla/SailGP

»Jeg er ret glad for, at jeg har haft mange andre skipperjobs gennem tiden og også har sejlet mange andre ting, for det har givet mig en del erfaring. Når jeg tager en beslutning, som kan virke kedelig, så bliver jeg ikke påvirket til at ændre den beslutning,« fortæller den erfarne rorsmand bestemt.

På siden af den danske båd er det da også efternavnet ‘Sehested’, der pryder, og med det følger også et langt større ansvar.

Et ansvar, der også indebærer, at der er mange, der følger med og forventer, at der bliver leveret gode sportslige resultater.

»Det er meget en balancegang, hvor vi presser den så meget, vi kan, og alle føler, at vi giver, hvad vi har. Men jeg skal sørge for, at alle kommer hjem i ét stykke, og at båden kommer hjem i ét stykke. Det er mit ansvar, og det kan jeg ikke gå på kompromis med.«

Danmark fik i weekenden sin debut i SailGP, da de efter to dage i Sydney endte på en samlet sjetteplads ud af i alt syv nationer. Næste grandprix finder sted i San Francisco i starten af maj.