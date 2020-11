Bokseren Francesco Ricchi besejrede i sidste weekend Noah Cutter efter at have været slået i gulvet to gange.

Desværre var det ene slag værre, end det så ud til. Francesco Ricchi kæmper således for sit liv på et hospital i Florida.

Han er lagt i koma, fordi et hårdt slag mod halsen har medført for meget blod i lungerne. Det skriver News.

Mediet tilføjer, at bokseren tog på hospitalet for at få undersøgt sit luftrør. Herefter opstod der komplikationer under en operation, og det fik lægerne til at lægge ham i koma.

Francesco Ricchi og Noah Cutter kæmpede i disciplinen 'bare-knuckle boxing'. Det er den blodigste form for boksning, fordi der ikke bæres handsker.

Noah Cutter skrev en hilsen til sin modstander, da han blev bekendt med den kedelige nyhed.

'Jeg sender mine bønner og de bedste ønsker til min modstander Francesco,' skriver han og fortsætter.

'Vi kommer ud for at skade hinanden, men jeg ønsker aldrig at se min modstander sådan. Jeg sender bønner fra hele min familie.'

Efter kampen, som Francesco Ricchi vandt på et teknisk knockout, virkede alt ellers normalt. Han lagde efterfølgende et billede på Instagram, hvor de to kæmpere stod sammen.

Sejrherren satte inden kampen lidt ord på, hvorfor han elsker den farlige disciplin så meget.

»Jeg kæmper for sjovt. Jeg elsker det, og jeg er meget passioneret omkring det. Jeg skal arbejde hårdt hver dag, hvis jeg vil være med i kampene.«