3x3-basketball ved OL bliver uden USA's mænd, der søndag missede deres sidste chance for at kvalificere sig.

USA har for første gang nogensinde misset en OL-kvalifikation i en basketballdisciplin, som er stillet op i.

Der er tale om 3x3-basketball, der er med ved OL for første gang i Tokyo denne sommer.

Søndag tabte det amerikanske herrehold 16-21 til Holland i kvartfinalen i en kvalifikationsturnering i Østrig, og dermed røg den sidste chance for at booke en billet til Tokyo.

Der resterer endnu en turnering til at kvalificere sig, men her stiller USA ikke op, og USA's Olympiske Komité bekræfter på sin hjemmeside, at missionen er fejlet.

Det amerikanske 3x3-hold er ellers regerende verdensmester i disciplinen efter en forholdsvis klar sejr med syv sejre i syv kampe i Holland i 2019.

Med på holdet i både 2019 og i søndagens skuffelse var den tidligere NBA-spiller Robbie Hummel samt den tidligere collegespiller i traditionel basketball Kareem Maddox, der længe har været en del af 3x3-landsholdet.

Aktive NBA-spillere må gerne deltage, men USA har valgt at stille op uden.

3x3 spilles på en halv bane og én kurv med tre spillere på hvert hold og en udskifter.

Kampene varer ti minutter, eller til et af holdene har scoret 21 point.

Modsat mændene har de amerikanske kvinder indløst billet til Tokyo, og her skal holdet dyste mod Rusland, Kina, Frankrig, Japan, Rumænien og Mongoliet.

Hos er mændene er Rusland, Kina, Serbien, Polen, Letland, Holland og værterne Japan indtil videre kvalificeret.

Både hos mænd og kvinder skal der findes endnu én deltager, så i alt otte lande er repræsenteret ved OL.

