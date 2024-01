Fredag offentliggjorde Dansk Ride Forbund, at Ulf Helgstrand trækker sig som formand 13. april.

Men den afgående formand, der er far til den karantæneramte dressurrytter Andreas Helgstrand, har ikke tænkt sig at tie.

I et interview med DR siger Ulf Helgstrand, at han aldrig har oplevet en sport, som internt selvdestruerer sig så meget, som ridesporten gør.

Han mener, at Dansk Ride Forbund skal have en formand og direktør, som i højere grad kan sparre på det faglige område, og som kan forklare, at når tingene gøres inden for rammerne, så er det ikke dyrplageri.

»De skal kunne deltage på en nuanceret måde i debatten, i stedet for blot at føje den dårlige omtale. Folk ryster i bukserne i stedet for at forklare, at mange ting faktisk er okay,« siger Ulf Helgstrand til mediet og fortsætter:

»Der er mange novicer, som udtaler sig meget kategorisk, især på sociale medier, og dem skal man ikke bare føje.«

Ulf Helgstrand, der har siddet på posten i 21 år, trækker sig efter sagen om sønnen, Andreas Helgstrand.

I programmet 'Operation X' afslørede TV 2, at heste på træningscentret Helgstrand Dressage, som er ejet af Andreas Helgstrand, blev mishandlet.

Andreas Helgstrand har fået karantæne på landsholdet som konsekvens af TV 2-programmet. Foto: Mike Clarke/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Andreas Helgstrand har fået karantæne på landsholdet som konsekvens af TV 2-programmet. Foto: Mike Clarke/AFP/Ritzau Scanpix

Ulf Helgstrand begrunder blandt andet sin beslutning om at trække sig med, at han alligevel har været inhabil i sager om sønnen, og at han desuden havde planer om at trække sig inden for de kommende år.

Direktør i Dansk Ride Forbund, Morten Rodtwitt, kalder Ulf Helgstrands beslutning for 'klog', men han genkender ikke kritikken om manglende faglighed, eller at Dansk Ride Forbund har føjet sig.

»Jeg synes ikke, at vi er udfordret på grund af en skinger debat. Vi holder altid fokus på det faglige grundlag og på, at vores beslutninger omkring rammer og regler er evidensbaserede. Men vi skal knokle hårdt for, at vi er på bølgelængde med omverdenen,« siger Morten Rodtwitt til DR.

Også næstformand Jakob Blicher Ravnsbo, der har fungeret som formand, siden Ulf Helgstrand i september gik på orlov, har trukket sig. De trækker sig begge på et repræsentantskabsmøde den 13. april.