Den ukrainske MMA-verdensmester, Yaroslav Amosov, har genvundet sit bælte i weltervægt uden kamp.

28-årige Amosov, som har meldt sig til den ukrainske hær, vandt det eftertragtede bælte i sommeren 2021, da han besejrede brasilianske Douglas Lima.

Bæltet kom med til hjemmet i Irpin – i udkanten af Kyiv – og da Rusland invaderede Ukraine, bad Amosov sin mor om at gemme bæltet et sikkert sted. Det skriver Marca.

Nu har han genvundet bæltet uden kamp, da Amosov har nægtet at stille op til kampen mod Michael Page, der skulle finde sted 13. maj i London.

Aflysningen skyldes, at verdensmesteren vil blive i Ukraine for at forsvare sit hjemland mod russerne.

Bellator, som er den organisation, der arrangerer MMA-kampene, har respekteret hans beslutning, hvilket betyder, at Amosov genvinder sit bælte uden kamp.

»Som resten af verden er vi chokerede over de tragiske begivenheder i Ukraine, og alle tanker hos Bellator MMA er hos Yaroslav og hele det ukrainske folk i denne tid,« siger Bellator MMAs præsident, Scott Coker, ifølge Marca.

På trods af at huset i Irpin blev bombet af russerne, formåede Amosovs mor at redde bæltet.

Amosov pakker her bæltet ud. Vis mere Amosov pakker her bæltet ud.

Det ses i en video, som Amosov delte på sociale medier, og som Scott Coker ligeledes har delt.

Du kan se videoen nederst i artiklen.

'Et bælte med en fantastisk historie. Nu vil jeg bestemt ikke give det væk. Min mor gemte det, og det overlevede bombningen,' skrev Amosov til videoen, ifølge mediet.

Amosov anses som en af de største MMA-stjerner. Han har vundet 26 MMA-kampe ud af det samme antal mulige.