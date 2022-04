Den ukrainske skiskytte Dmytro Pidrutjnyj er rasende på Fourcade-brødrene, Simon og Martin, efter udtalelser om den russiske invasion af Ukraine.

Mens 30-årige Pidrutjnyj har afsluttet sæsonen før tid for at drage i krig, har den franske skiskytte Simon Fourcade, der også er ungdomslandstræner, kritiseret udelukkelsen af russiske og hviderussiske atleter.

Og den udtalelse er ikke faldet i god jord hos Pidrutjnyj, der senest deltog ved OL i 2018.

'Gårsdagens interview med Simon Fourcade med russiske journalister gjorde mig rasende. Jeg håber, at jeres børn aldrig vil føle den smerte, ukrainske børn stod over for. Børn, der har forladt deres hjem, som har hørt lyden af ​​eksplosioner, som har set deres mødre blive voldtaget og pårørende blive dræbt,' skriver Pidrutjnyj i et opslag på Instagram.

Vis dette opslag på Instagram Et opslag delt af Dmytro Pidruchnyi (@dmytro.pidruchnyi)

Simon Fourcades bror, verdensstjernen Martin Fourcade, blev i februar udnævnt som repræsentant for Den Internationale Olympiske Komité, og en af stemmerne kom fra Dmytro Pidrutjnyj.

'Jeg er ked af, at jeg stemte på Martin i NOC-kommissionen, og at så store atleter viste sig at være lortemennesker,' skriver Pidrutjnyj.

Ifølge VG skrev Pidrutjnyj også følgende til opslaget, der siden er blevet redigeret:

'I de første dage, efter at de russiske atleter blev suspenderet fra konkurrencen, postede du en historie: 'Mit hjerte er hos mine russiske venner.' Du har aldrig sagt noget offentligt om ukrainske atleter, der ikke er i stand til at konkurrere på grund af den russiske invasion. Du har aldrig offentligt fordømt den krig, som Rusland startede mod Ukraine. Jeg tror, ​​det er afslutningen på vores dialog.'

Martin Fourcade, da han i februar blev udnævnt som repræsentant for Den Internationale Olympiske Komité. Foto: GREG MARTIN Vis mere Martin Fourcade, da han i februar blev udnævnt som repræsentant for Den Internationale Olympiske Komité. Foto: GREG MARTIN

Den femdobbelte olympiske guldvinder Martin Fourcade mener dog ikke, at kritikken skal rettes mod ham.

'Jeg forstår din vrede og din sorg, men det giver dig ingen grund til at fornærme nogen, fordi du ikke er enig i, hvad min bror har sagt, skriver Fourcade til opslaget ifølge VG.

Den dobbelte olympiske guldvinder Tiril Eckhoff har også kommenteret ukrainerens opslag.

'Dette er det stærkeste Instagram-opslag, jeg nogensinde har set. Det er så vigtigt, at du deler dette. Det er så surrealistisk, at det sker, og at folk dør i denne forbandede krig,' skriver den norske skiskytte.