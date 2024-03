Svømmeren Vladyslav Bukhov vandt VM-guld lørdag og brugte det til at fremme politisk budskab.

Alle russere skal udelukkes fra sommerens OL.

Det mener i hvert fald den ukrainske svømmestjerne Vladyslav Bukhov.

Da han lørdag vandt guld i 50 meter frisvømning ved VM i Qatar, fulgte han karrierens første VM-guld op med en række politiske udtalelser.

- Forberedelsen har været virkelig, virkelig hård. Mens vi trænede, fløj russiske raketter rundt om bassinet. Man ved aldrig, om man overlever eller ej. Det er svært at være i. Det gælder for alle ukrainere.

- Russere skal absolut ikke deltage ved OL. Rusland er et farligt land, og de skal ikke have støtte i nogen konkurrencer, siger Vladyslav Bukhov.

I nogen grad kommer den 21-årige ukrainer til at få sin vilje, men ikke helt.

Rusland og Hviderusland er udelukket fra holdsportsgrene ved OL, men individuelle idrætsudøvere kan stille op ved legene, såfremt de kvalificerer sig.

Det bliver dog under det olympiske flag og ikke under Ruslands flag. Desuden skal de opfylde en række betingelser. De må blandt ikke have forbindelse til militæret eller efterretningstjenesten, og de må ikke støtte krigen i Ukraine.

Rusland invaderede Ukraine 24. februar 2022.

/ritzau/AFP