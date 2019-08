Lad os bare starte med at advare sarte sjæle. Videoen øverst i artiklen viser meget blod.

For amerikanske Mike Perry var særdeles uheldig under sin UFC-kamp natten til søndag dansk tid.

Her mødte han den amerikanskfødte brasilianer, Vicente Luque i en kamp, der skulle vise sig at gå alle tre runder.

For Mike Perry kunne kampen dog have været sluttet med cirka halvandet minut tilbage af den tredje og afgørende omgang.

Mike Perry formåede at fortsætte kampen til trods for en voldsomt brækket næse. Foto: RAUL MARTINEZ Vis mere Mike Perry formåede at fortsætte kampen til trods for en voldsomt brækket næse. Foto: RAUL MARTINEZ

Her blev amerikaneren ramt af et velplaceret knæ i hovedet af sin brasilianske modstander. Mike Perry blev på benene, men få sekunder efter kunne man se, at skaden var sket.

Mike Perry havde brækket sin næse så voldsomt, at blodet peb ud fra den, ned på gulvet og ud over sin modstander. Kampens dommer spurgte, om Mike Perry var okay. Det gav han en tommelfinger op på, og så fortsatte kamp med blodet drivende ud af næsen.

Tilskuerne kunne efter kampen se chokerende billeder af knæet, der rammer ansigt, og den nærmest maltrakterede næste.

Mike Perry var desværre også så uheldige at tabe kampen på split decision, hvor to af dommerne havde Vicente Luque som vinder. Du kan se det voldsomme moment øverst i artiklen.